Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Το Γυμνάσιο Μοιρών πενθεί για τη μαθήτρια του

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς του Γυμνασίου Μοιρών Ηρακλείου, συγκλονίστηκαν στο άκουσμα της είδησης για το θάνατο της 12χρονης Αγλαΐας, μαθήτριας του Σχολείου του Δήμου Φαιστού, όπου σε ένδειξη πένθους σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, δεν έγινε μάθημα.

Συγκλονισμένη η Μεσαρά αποχαιρετά τον Απρίλιο με την τραγική είδηση της απώλειας του 12χρονου κοριτσιού, μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο δρόμο Πιτσιδίων-Πετροκεφαλίου, επιβαίνοντας στο αμάξι του πατέρα της που την πήγαινε από τον παραθαλάσσιο οικισμό Καλαμάκι όπου έμεναν στο Σχολείο της στις Μοίρες, το πρωί της Τετάρτης.

Κόρη και πατέρας, μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα, εγκλωβίστηκαν στο όχημα τους και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Το μκορίτσι υπέστη διπλή ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο, με τους διασώστες να δίνουν μάχη για να το επαναφέρουν. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην Εντατική του ΠΑΓΝΗ, όπου τελικά έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Σε ανακοίνωση του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου, αναφέρει ότι ακυρώνει ΟΛΕΣ τις εκδηλώσεις του φετινού Καλοκαιριού, τονίζοντας τα εξής: “Με βαθιά θλίψη και ανείπωτη οδύνη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαμό της μικρής Αγλαΐας Χαραλαμπάκη.

Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να απαλύνουν τον πόνο μιας τόσο άδικης απώλειας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια και στους οικείους της μικρής Αγλαΐας, στους οποίους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες ώρες.

Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου ανακοινώνει την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων της θερινής περιόδου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.
Καλό ταξίδι, μικρή μας, Αγλαΐα…".

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Δημόσιος Διάλογος και Διεκδίκηση για τη Νέα ΚΑΠ 2028–2034 από την Περιφέρεια Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST