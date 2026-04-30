Δημόσιος Διάλογος και Διεκδίκηση για τη Νέα ΚΑΠ 2028–2034 από την Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει εσπερίδα με θέμα: «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028–2034: Στρατηγικές και Προτεραιότητες για την Περιφέρεια Κρήτης», την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, στις 17:30, στην αίθουσα «ΜΙΝΩΣ» του ξενοδοχείου AQUILA ATLANTIS στο Ηράκλειο.

Η εκδήλωση, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρου Τζεδάκη, δεν περιορίζεται σε μια παρουσίαση των ευρωπαϊκών προβλέψεων, αλλά αποτελεί την αφετηρία ενός ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου σε τοπικό επίπεδο. Κεντρικός στόχος της Περιφέρειας είναι η ενημέρωση των παραγωγών και η κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων από τους τοπικούς φορείς για τη νέα ΚΑΠ.

Στρατηγική και Προτεραιότητες

Η Περιφέρεια Κρήτης, θέτει ως προτεραιότητα την προσαρμογή της ΚΑΠ στις ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες του πρωτογενή τομέα του νησιού. Μέσα από την ανάλυση και την παρουσίαση των προτάσεων της Περιφέρειας, επιδιώκεται η διασφάλιση πόρων και εργαλείων που θα ανταποκρίνονται στην κρητική πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό η διοργάνωση θα εστιάσει στις απαραίτητες προσαρμογές της ΚΑΠ ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των κρητικών προϊόντων.

Στοιχεία Εκδήλωσης:

• Ημερομηνία: Πέμπτη 7 Μαΐου 2026

• Ώρα: 17:30 – 21:00

• Τόπος: Ξενοδοχείο AQUILA ATLANTIS, Ηράκλειο