Σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού και στο Ηράκλειο την τελευταία δεκαετία

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκης, σε συνέντευξή του αναφέρθηκε στη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Ηρακλείου την τελευταία δεκαετία.

«Έχουμε σταδιακή μείωση κατά περίπου 1.200 μαθητές την τελευταία δεκαετία, γεγονός που αντικατοπτρίζει μια βαθιά δημογραφική και κοινωνική μεταβολή.

Ο συνολικός αριθμός των μαθητών/τριών τη σχολική χρονιά 2015-2026 ήταν 25709 ενώ τη φετινή σχολική χρονιά 2025-2026 24511. Πρόκειται για φαινόμενο εθνικό, που όμως αγγίζει έντονα και την τοπική κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α’ τάξη ανά σχολικό έτος

2015-2026 3818

2016-2017 3711

2017-2018 3423

2018-2019 3497

2019-2020 3244

2020-2021 3263

2012-2022 3263

2022-2023 3397

2023-2024 3189

2024-2025 3198

2025-2026 3050

Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως:

● στη χαμηλή γεννητικότητα,

● στη μετανάστευση νέων οικογενειών προς το εξωτερικό ή μεγάλα αστικά κέντρα,

● καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες για τα νέα ζευγάρια να δημιουργήσουν οικογένεια.

Ο κ. Μπελαδάκης τόνισε πως «απαιτείται μια συνολική και οριζόντια πολιτική στήριξης της οικογένειας, που θα περιλαμβάνει ουσιαστικά μέτρα, όπως η παροχή δωρεάν ή προσιτών υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, η στήριξη της εργαζόμενης μητέρας, καθώς και η ενίσχυση της διαμονής νέων ζευγαριών στην περιφέρεια με κατάλληλα κίνητρα.

Από την πλευρά της εκπαίδευσης, στόχος είναι η διαρκής ενίσχυση του δημόσιου σχολείου και η στήριξη κάθε σχολικής μονάδας – ιδιαίτερα σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές. Η δημόσια εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει υποστηρικτικά, προσφέροντας ένα σχολείο υψηλής ποιότητας που να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας, σταθερότητας και προοπτικής για τις νέες οικογένειες.»

«Από τη θέση μας, φροντίζουμε να κρατάμε τα σχολεία μας ανοιχτά, ζωντανά και ελκυστικά για τις τοπικές κοινωνίες. Στηρίζουμε κάθε παιδαγωγική δράση, ενισχύουμε τις μικρές σχολικές μονάδες και αναδεικνύουμε τον ρόλο του σχολείου ως πυρήνα ζωής και πολιτισμού στην κοινότητα. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε στενά με τους Δήμους, την Περιφέρεια και άλλους φορείς, ώστε να δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για τις οικογένειες που επιλέγουν να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους εδώ.»

«Το σχολείο πρέπει να παραμείνει ζωντανός πυρήνας πολιτισμού και παιδείας σε κάθε κοινότητα. Η στήριξη της οικογένειας είναι ευθύνη όλων μας. Στηρίζοντας την Παιδεία, στηρίζουμε το μέλλον του τόπου μας.»

