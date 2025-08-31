Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο 10 βουλευτές με κατηγορίες για απάτες

Νέα δικογραφία στη Βουλή με αίτημα άρσης ασυλίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον «αμαρτωλό» ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δεν τελείωσε η έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με την αποστολή στη Βουλή της δικογραφίας, όπου αναφέρονταν και δύο πρώην υπουργοί, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τις έρευνες ενώ θα στείλει νέα δικογραφία στη Βουλή.
Όπως αναφέρει το «Βήμα της Κυριακής» και η Ιωάννα Μάνδρου, η νέα δικογραφία δεν περιλαμβάνει γενικά και αόριστα παράθεση γεγονότων και στοιχείων για τις παράνομες επιδοτήσεις, αλλά ζητείται συγκεκριμένα η άρση της ασυλίας βουλευτών που εμπλέκονται με τις κοινοτικές επιδοτήσεις σε αγρότες και κυρίως κτηνοτρόφους.
Η αποστολή της νέας δικογραφίας στη Βουλή, αναμένεται στη Βουλή στα μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου.
Τι θα περιλαβάνει η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στο αίτημα του κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα περιλαμβάνονται περίπου 10 βουλευτές, για τους οποίους έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία για εμπλοκή στις παράνομες επιδοτήσεις, κυρίως από την κυβέρνηση.
Για αυτούς τους βουλευτές, το αίτημα των εισαγγελέων αναμένεται να αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία για την εμπλοκή τους και όχι μόνο συνομιλίες τους, όπως είχε γίνει με την πρώτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Παράλληλα, στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται πως από τις συνομιλίες αυτές δεν έχουν κριθεί όλες ύποπτες για τέλεση ποινικών αδικημάτων, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις οι βουλευτές ζήτησαν «ρουσφέτια» (και) για κάποιους που είχαν τις προϋποθέσεις να επιδοτηθούν, δηλαδή για νόμιμες επιδοτήσεις.
Η έρευνα για να ξεχωρίσουν οι «παράνομοι» και οι «νόμιμοι» βουλευτές υπήρξε ενδελεχής και τεκμηριωμένη, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεργάζεται στενά με την Οικονομική Αστυνομία και άλλες κρατικές υπηρεσίες που έχουν αναλάβει αιτήματα προς ικανοποίηση των εισαγγελικών παραγγελιών που αφορούν απάτες και άλλα αδικήματα.
Το αίτημα για την άρση ασυλίας των βουλευτών για εμπλοκή στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα σταλεί και στην κεντρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ το εθνικό της κλιμάκιο στη χώρα μας δεν εμποδίζεται, όπως συμβαίνει με τυχόν εμπλοκή υπουργών, να καλέσει τους βουλευτές σε εξηγήσεις, καθώς δεν υπάρχουν για τους βουλευτές τα εμπόδια του νόμου περί ευθύνης υπουργών.
Μετά την υποβολή του αιτήματος για την άρση της ασυλίας, η Βουλή θα συνεδριάσει για την εξέτασή του, ενώ έπειτα οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν από τους εισαγγελείς του κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως ύποπτοι για την παροχή εξηγήσεων.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κατηγορίες που τους απευθύνονται και για τις οποίες θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους είναι απάτες και συναφή αδικήματα που σχετίζονται με τις παράνομες επιδοτήσεις.
Δεν είναι προς το παρόν σαφές αν στην ίδια δικογραφία με τους βουλευτές θα περιληφθεί και όνομα κάποιου υπουργού.
Πάντως, οι έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επεκτείνονται όλο και περισσότερο, καθώς φθάνουν στις εισαγγελικές Αρχές και νέες καταγγελίες, οι οποίες εξετάζονται τόσο για παλιά στελέχη όσο και για αγρότες και κτηνοτρόφους.
Επίσης, στο πεδίο των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με ορατό το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι πάρα πολλοί από αυτούς με ποινικές διώξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ήδη, οι φάκελοι που έχουν σχηματιστεί για τον εισαγγελέα είναι εκατοντάδες και τα ποσά που παράνομα εισπράχθηκαν σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγάλα και κυμαίνονται από 300.000 ευρώ και πάνω.
Ποιες άλλες υποθέσεις ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Εξάλλου, το εθνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ερευνά δεκάδες φακέλους για διάφορα έργα που χρηματοδοτήθηκαν με κοινοτικά λεφτά, με τις έρευνες να είναι σε προχωρημένο επίπεδο για δύο πολύ σημαντικές δικογραφίες, τα λεγόμενα «σπιτάκια της ανακύκλωσης» και τα τελωνεία.
Στο πεδίο των ερευνών υπάρχουν δικογραφίες για χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και για άλλα έργα.
Σε κάθε περίπτωση, από το εθνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι έρευνες που είναι σε εξέλιξη, προμηνύουν μια «θερμή» χρονιά.
Cretalive