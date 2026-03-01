SKY express : Ακύρωση πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ (TLV) από Κυριακή 1 Μαρτίου έως Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Ακύρωση πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ (TLV) από Κυριακή 1 Μαρτίου έως Πέμπτη 5 Μαρτίου.
Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω αναστολής της λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV),
καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), για το διάστημα από Κυριακή 1 Μαρτίου έως Πέμπτη 5 Μαρτίου, ακυρώνονται.
Για τη διευκόλυνσή του το επιβατικό κοινό, μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω διαθέσιμες εναλλακτικές:
1. Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/12/2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.
2. Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.
3. Ακύρωση της κράτησης και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr.
Οι επιβάτες των πτήσεων που επηρεάζονται έχουν ήδη λάβει προσωπική ενημέρωση.
Στόχος μας παραμένει η καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών μας.
Η ομάδα της SKY express
Important Notice: Flight cancellations to/from Ben Gurion International Airport (TLV) for the period from Sunday 1 March to Thursday 5 March.
due to airspace closure
We would like to inform you that, due to the closure of Israel’s airspace, our scheduled flights from Athens International Airport (ATH) to Ben Gurion International Airport (TLV), as well as flights from Ben Gurion International Airport (TLV) to Athens International Airport (ATH), for the period from Sunday 1 March to Thursday 5 March, are cancelled.
For your convenience, you may choose one of the following available options:
1. Free change of your ticket to a future flight on the same route with a departure date until 31/12/2026, via the “MANAGE MY BOOKING” option at skyexpress.com.
2. Cancellation of your booking and issuance of a credit voucher, corresponding to the value of your ticket, valid for 12 months, via the “MANAGE MY BOOKING” option at skyexpress.com.
3. Cancellation of your booking and refund, by contacting flightchange@skyexpress.gr.
Our priority remains to provide you with the best service.
The SKY express Team