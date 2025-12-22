Σοκ στο Μαλεβίζι: Τέλος στη ζωή του έβαλε γνωστός επιχειρηματίας

Αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι 79χρονος – Είχε ασχοληθεί και με την τοπική αυτοδιοίκηση

Σοκ στην κοινωνία του Μαλεβιζίου και του Ηρακλείου συνολικότερα, καθώς πολύ γνωστός επιχειρηματίας έδωσε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 79χρονο άντρα, ο οποίος εκτός από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, στο παρελθόν είχε ενεργό ρόλο και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο 79χρονος αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι στην αυλή του σπιτιού του και τον εντόπισε η σύντροφος του η οποία βρισκόταν μέσα στην οικεία τους και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις Αρχές.

