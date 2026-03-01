Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών:Πάνε να φέρουν από την πίσω πόρτα το εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων για παραγωγή ενέργειας!

Δεν θα τους περάσει!

Όλοι και όλες Δευτέρα 02/03 στις 6μμ στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στην Λότζια

Είναι υπόλογοι! Δημοτική Αρχή, Περιφερειακή Αρχή και όλοι όσοι βάζουν πλάτη για να προχωρήσει στα μουλωχτά το έγκλημα ενάντια στον Ηρακλειώτικο λαό!

Φάγανε τα μούτρα τους από την πάνδημη καταδίκη με δεκάδες φορείς να βγάζουν δημόσια ανακοινώσεις και να καταγγέλουν τα σχέδια για κατασκευή εργοστασίου καύσης απορριμμάτων ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΦΤΙΑΧΤΕΙ στην Κρήτη! Με εκατοντάδες υπογραφές να έχουν συλλεχθεί ήδη από σωματεία εργαζομένων, συλλόγους γονέων, μαθητικά συμβούλια και άλλους μαζικούς φορείς της πόλης μας.

Έτσι φέρνουν από την πίσω πόρτα την κατασκευή του εργοστασίου, προσπαθώντας να μας πιάσουν στον ύπνο. H Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας στη θέση Μαύρος Σπήλιος της Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού αφορά τη δημιουργία «Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας», με Αρχή Σχεδιασμού του ΕΠΣ τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ ) υπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σχεδιασμό.

Μέσα από το Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας δρομολογείται η παραχώρηση της διαχερίησης των απορριμμάτων σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους όπως στην προκειμένη περίπτωση ο THALIS (ομίλου Motor Oil). Με τον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο να έχει ήδη αναλάβει σημαντικό μέρος της αποκομιδής στο Δήμο Ηρακλείου με αυξήσεις πάνω από 50% στα δημοτικά τέλη για το 2026.

Ταυτόχρονα δρομολογείται η παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου από τις ΜΕΑ (SRF-RDF) που μπορεί να αξιοποιηθεί ως φτηνό καύσιμο σε ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως τσιμεντοβιομηχανίες ή στα γνωστά εργοστάσια καύσης απορριμμάτων για παραγωγή ενέργειας.

Όμως σε βάρος της δημόσιας υγείας, αφού, με βάση μελέτες επιστημονικών φορέων, η καύση RDF – SRF έχει ως αποτέλεσμα παραγωγή και εκπομπή στο περιβάλλον επιβλαβών ρύπων.

Σκοπός τους να υπηρετήσουν τους ομίλους της ενέργειας, με την Motor Oil συμφερόντων Βαρδινογιάννη να προκρίνεται απ΄ότι φαίνεται για την κατασκευή του εργοστασίου στο Ηράκλειο. Αυτοί θα τσεπώσουν 1 δις ευρώ ανά εργοστάσιο την ίδια ώρα που εμείς θα γεμίζουμε με αναπνευστικά προβλήματα και καρκίνο, ενώ θα χρυσοπληρώνουμε ταυτόχρονα την ενέργεια που θα βγαίνει από τα ίδια μας τα σκουπίδια!

Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, αλλά και τις Τοπικές Αρχές που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο βάζουν πλάτη, για την κατασκευή εργοστασίου καύσης απορριμμάτων για παραγωγή ενέργειας είτε στο Ηράκλειο, είτε στην υπόλοιπη Κρήτη. Δηλώνουμε πως θα μας βρουν απέναντί τους.

Δεν θα θυσιάσουμε την υγεία την δική μας και των παιδιών μας για να βγάζουν δισεκατομμύρια 6 όμιλοι. Δεν θα πληρώσουμε τους εργολάβους της καθαριότητας, έχουμε ήδη πληρώσει αρκετά. Καλούμε κάθε σωματείο, και μαζικό φορέα του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης, κάθε εργαζόμενο, αυτοαπασχολούμενο, αγρότη, φοιτητή και μαθητή να συστρατευτεί σε αυτόν τον αγώνα για να τους ακυρώσουμε τα σχέδια.

Καμία εμπορευματική δραστηριότητα στη διαχείριση απορριμμάτων. Να διασφαλιστούν όλα τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού σε καθαριότητα και ΚΔΑΥ, να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό και να αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες για υγιεινή και ασφάλεια σε αποκομιδή, διαλογή, αξιοποίηση ώστε να καθαρίσει η πόλη και η ύπαιθρος του Δήμου Ηρακλείου χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση στους δημότες.

Διεκδικούμε:

1. Να ακυρωθεί κάθε σχέδιο και διαδικασία για την καρκινογόνα καύση απορριμμάτων στη ΒΙΠΕΗ και σε όλη την Κρήτη.

2. Φθηνή ενέργεια για όλον τον λαό.

3. Καμία σκέψη για αύξηση των δημοτικών τελών. ΟΧΙ στις ΣΔΙΤ, στις συμβάσεις παραχώρησης, σε κάθε είδους ιδιωτικοποίηση. Το κόστος των προγραμμάτων, εξοπλισμού και έργων για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, να προέρχονται από κεντρικούς δημόσιους πόρους, από μια μεγαλύτερη φορολόγηση του κεφαλαίου.

4. Να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση

της Υπηρεσίας Καθαριότητας τόσο στον Δήμο Ηρακλείου όσο κα στους υπόλοιπους δήμους. Άμεση πρόσληψη όλου του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού και επαρκής κρατική χρηματοδότηση, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αποκομιδής 24ωρες το 24ωρο και να μην γεμίζουν οι γειτονίες με σορούς σκουπιδιών και εστίες μόλυνσης.

5. Προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. Άμεση και αποκλειστική χρηματοδότηση του ΚΔΑΥ Ηρακλείου από τον κρατικό προϋπολογισμό για την απρόσκοπτη λειτουργία, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του. Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων του ΚΔΑΥΗ.

6. Να προστατευτεί η υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον με σύγχρονη, φιλική προς τη φύση με επιλογή κατάλληλου μίγματος σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας (μέτρα για την ορθή λειτουργία των ΧΥΤΑ, σταθμοί μεταφόρτωσης, μηχανική ανακύκλωση, κομποστοποίηση βιοαποβλήτων) με δραστικό περιορισμό της υγειονομικής ταφής.

