Δήμος Ηρακλείου:Όλα τα σημαντικά ζητήματα της εβδομάδας, στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα και καλό μήνα. Εύχομαι να είστε καλά. Με εξελίξεις σε καίρια θέματα του Δήμου μας ολοκληρώθηκε ο Φεβρουάριος:

την έγκριση του οριστικού αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας από τη Δημοτική Επιτροπή, την υπογραφή δυο συμβάσεων για σημαντικά έργα προστασίας των Ενετικών Τειχών, την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για τα Ενετικά Τείχη και τα Νεώρια, την λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου (ΕΝΝΕΓΥΛ) Ηρακλείου.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή ο οριστικός ανάδοχος για τις υπηρεσίες καθαριότητας

Με την έγκριση του οριστικού αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας από τη Δημοτική Επιτροπή (24/2/26), πραγματοποιήσαμε ένα αποφασιστικό βήμα για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συστήματος καθαριότητας στον Δήμο μας.

Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση που δρομολογήσαμε στην καθαριότητα για τον Δήμο μας, προκειμένου να εξασφαλίσουμε κατά το μέγιστο δυνατόν σταθερότητα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, συνίσταται στη λειτουργία ενός μεικτού συστήματος που θα ενισχύει την Υπηρεσία Καθαριότητας αναθέτοντας συγκεκριμένα καθήκοντα σε εξωτερικό συνεργάτη. Ειδικότερα σύμφωνα με το μεικτό αυτό σύστημα:

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα ενισχύσει τον μηχανισμό της καθαριότητας με προσωπικό 151 ατόμων, 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών, δεκάδες μηχανήματα και εξοπλισμό, αναλαμβάνοντας:

• Την πλήρη αποκομιδή των ανακυκλώσιμων από το σύνολο του Δήμου.

• Την πλήρη και άμεση απομάκρυνση των ογκωδών και των πρασίνων αποβλήτων από το σύνολο του Δήμου.

• Τις Υπηρεσίες Καθαριότητας στην 1η Δημοτική Κοινότητα συμπεριλαμβανομένων των Τειχών και της χερσαίας ζώνης από το Παγκρήτιο Στάδιο μέχρι την Νέα Αλικαρνασσό.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας θα αναλάβει αποκλειστικά:

• Την πλήρη αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων του συνόλου του Δήμου, πλην της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.

• Τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του Δήμου πλην της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.

• Τον επιτελικό ρόλο διαρκούς σχεδιασμού, ελέγχου και εποπτείας του συνόλου των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου των υπηρεσιών του εξωτερικού συνεργάτη.

Ευχαριστώ και από εδώ τα στελέχη της Υπηρεσίας μας, την Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Πόπη Μπάλτηρα και τα μέλη της Επιτροπής Μανόλη Φωτάκη και Άννα Καρπαθίου για τη δουλειά που έκαναν με γνώση και αίσθημα ευθύνης.

Βρισκόμαστε στο τέλος μιας μακράς διαδρομής που ξεκίνησε με μια γενναία απόφαση, η οποία βεβαίως θα κριθεί στο πεδίο. Η κατακύρωση και ανακήρυξη του οριστικού μειοδότη, δημιουργεί έναν ορίζοντα συγκεκριμένο για την έναρξη του έργου που τοποθετείται μέσα στην άνοιξη. Αυτό εξαρτάται και από τον χρόνο του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που ελπίζουμε ότι θα είναι εύλογος.

🔘 Στην Αθήνα για τα Ενετικά Τείχη και τα Νεώρια

Την Τετάρτη (25/2), συμμετείχα στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου, της Προέδρου του ΟΔΑΠ Νικολέτα Βαλάκου, και του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Προγραμματισμού Τάσου Τσατσάκη.

Με την εποπτική συνδρομή της παρουσίασης του συνόλου των μελετών, υπηρεσιών και έργων, έγινε συνολική αποτίμηση της προόδου κάθε επιμέρους δράσης και η Επιτροπή προχώρησε σε στοχευμένες αναθεωρήσεις του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΠΣΠΑ που είχε προηγηθεί (16/2/26), δίνοντας έμφαση στην επιτάχυνση της ωρίμανσης κρίσιμων παρεμβάσεων, ιδίως σε τμήματα της τάφρου, προκειμένου να καταστούν λειτουργικά το συντομότερο δυνατό.

Θυμίζω ότι η διάρκεια της ΠΣΠΑ είναι δεκαετής, εκτείνεται από τις 23/10/2025 οπότε και την υπογράψαμε, μέχρι τις 23/10/2035, με δυνατότητα παράτασης και συνολικό προϋπολογισμό 22.570.971,15 ευρώ, εκ των οποίων 10.768.956,02 ευρώ προέρχονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και 11.802.015,13 ευρώ από τον Δήμο μας.

Ευχαριστώ την Υπουργό Πολιτισμού για τη σταθερή υποστήριξη και εμπιστοσύνη, καθώς και τον Περιφερειάρχη Κρήτης για τη διαρκή και ουσιαστική συνεργασία μας.

🔘 Ξεκινάνε δυο σημαντικά έργα προστασίας των Ενετικών Τειχών

Την παραμονή της συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού (Τρίτη, 24/2), υπέγραψα τις συμβάσεις για δύο έργα που εντάσσονται στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) των Ενετικών Τειχών:

1) Τη στερέωση, συντήρηση και στατική αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τμήματος των Τειχών, από την αρχή του μόλου μέχρι το Λιμενικό Περίπτερο, το οποίο είναι ενταγμένο και στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου.

Ένα απαραίτητο έργο με δεδομένες τις αλλοιώσεις που έχουν παρατηρηθεί εδώ και χρόνια στο Τείχος από τον κυματισμό και τη φυσική επαφή του με τη θάλασσα που έχει προκαλέσει σπηλαιώσεις.

Η διάρκειά του είναι 18 μήνες, ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 2.200.000 ευρώ και το τελικό κόστος μετά τον διαγωνισμό είναι 1.931.841,25 ευρώ. Αυτό το έργο συναρθρώνεται στο δυτικό άκρο του με το έργο της αντιδιαβρωτικής προστασίας της παλιάς Ηλεκτρικής, που θα αποδώσει και δύο αστικές παραλίες στον κόλπο του Δερματά, στην απόληξη της συνοικίας της Αγίας Τριάδας.

2) Την προσωρινή μετατόπιση των τεσσάρων γηπέδων τένις από την τάφρο Sabbionara – Bembo – Αγ. Φραγκίσκου, τα οποία μεταφέρονται λίγο πιο ανατολικά και απομακρύνονται από το πόδι του Τείχους, χωρίς να αλλοιώνονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της χρήσης των γηπέδων, η οποία θα γίνεται με ακόμη καλύτερους όρους. Ένα έργο με αρχικό προϋπολογισμό 985.000,00 ευρώ, τελικό κόστος μετά τον διαγωνισμό 806.940,81 ευρώ και ορίζοντα υλοποίησης τους 12 μήνες. Αυτό το έργο συναρθρώνεται με τα δύο εξειδικευμένα στερεωτικά έργα τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με ευθύνη της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως ακριβώς έχει προβλεφθεί από τις μεταξύ μας συμβάσεις.

🔘 Οι μαθητές του ΕΝΕΕΓΥΛ στο νέο σχολείο

Επισκέφτηκα τις νέες εγκαταστάσεις που δημιουργήσαμε σε χρόνο ρεκόρ για την στέγαση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό, δίπλα στις, επίσης νέες, εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη, τον πρώην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Γιώργο Σισαμάκη, τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη και Μάρα Παναγιωτάκη αντίστοιχα, είδαμε από κοντά το αποτέλεσμα της προσπάθειας. Μιλήσαμε με τη Διευθύντρια του σχολείου Ελένη Σακελλάρη, με καθηγητές και γονείς και είδαμε επί τόπου κάποιες εκκρεμότητες, τις οποίες και θα λύσουμε.

Όταν στις 9 Νοεμβρίου 2024 κατέρρεε από μια αστοχία τμήμα του πρανούς του χώρου όπου στεγάζονταν τα δυο ειδικά σχολεία στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, ελάχιστοι πίστευαν ότι σε τέσσερις μήνες θα είχαμε ολοκληρώσει την κατασκευή του πρώτου συγκροτήματος για το ΕΕΕΕΚ και θα ακολουθούσε αυτό του ΕΝΕΕΓΥΛ. Κι όμως, αυτό που φάνταζε αδύνατον έγινε πραγματικότητα. Η Δημοτική μας Αρχή έθεσε από την πρώτη στιγμή το ζήτημα σε υψηλή προτεραιότητα και με τον κατάλληλο συντονισμό πετύχαμε τον στόχο. Υλοποιήσαμε την δέσμευσή μας.

Αξίζουν συγχαρητήρια στον Αντώνη Περισυνάκη, τον Γιώργο Σισαμάκη και τον Δημήτρη Σπυριδάκη, σε όλα τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας και της ΔΕΠΑΝΑΛ, καθώς επίσης και στους Συλλόγους Γονέων και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με τους οποίους πορευτήκαμε μαζί για να φτάσουμε στο σημείο αυτό.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τις εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, που ξεκίνησαν από την περιοχή του Ξηροποτάμου, με την επίβλεψη της Τεχνικής μας Υπηρεσίας. Οι εργασίες συνεχίζονται στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης ύψους 854.070,42 ευρώ, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τα δύο έτη. Έτσι υλοποιούμε την δέσμευσή μας για να βελτιώσουμε τις συνθήκες οδικής ασφάλειας και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων του Ηρακλείου.

• Το νέο πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων που υλοποιούμε με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας, με στόχο την ψηφιακή εκπαίδευση ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω.

• Τις εργασίες τοποθέτησης κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή του Εσταυρωμένου από τη ΔΕΥΑΗ.

• Την ορκωμοσία δύο νέων Διαμερισματικών Συμβούλων της 2ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας: Της Ειρήνης Καρλή – Γαλανάκη, έπειτα από την παραίτηση του Γεωργίου Κάββαλου και – σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης – της Μαγδαληνής Σφυρή, έπειτα από την απώλεια του αείμνηστου Προέδρου της 3ης Δ.Κ. Μιχάλη Βάμβουκα.

• Την αυτοψία στο κτίριο του νέου βρεφονηπιακού σταθμού του ΙΤΕ που πραγματοποίησε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης μαζί με υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, εξετάζοντας την προοπτική υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με τη Διοίκηση του Ιδρύματος για τη λειτουργία του. Καθώς και τη συνάντηση εργασίας για την προετοιμασία ανέγερσης ενός νέου βρεφονηπιακού σταθμού στη Νέα Αλικαρνασσό.

• Την επίσκεψη που πραγματοποίησαν στη Λότζια μαθητές της Γ’ Τάξης του 8ου Γυμνασίου στο πλαίσιο του μαθήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Τους μαθητές υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης.

• Τη νέα σειρά podcast με τον τίτλο «Ξεναγήσεις στο Ηράκλειο» από την Αθηνά Κυριακάκη – Σφακάκη και τον Χαράλαμπο Βαβουρανάκη, στο Δημοτικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο του Δήμου μας.

• Την προσφορά φαρμάκων και παραφαρμακευτικού υλικού από το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου μας, που λειτουργεί με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας, στον Παγκρήτιο Σύλλογο Ουκρανών «ΛΕΛΕΚΙ». Σκοπός, η ενίσχυση των Ουκρανών συμπολιτών μας που διαβιούν στο Ηράκλειο και έχουν πληγεί οικονομικά από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

• Τις αποκριάτικες εκδηλώσεις ΚΔΑΠ ΑμεΑ που διοργανώθηκαν με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, με την ευγενική συμμετοχή των καλλιτεχνών Γιάννη Σπιθάκη (λύρα) και Χάρη Μαυρογιάννη (λαούτο).

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!

·