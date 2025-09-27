ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σπάνιος πορτοκαλί αστακός που βρέθηκε σε σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης επέστρεψε στη θάλασσα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο σπανιότητας «ένας στα 30 εκατομμύρια» αστακός γλίτωσε από το μενού και απελευθερώθηκε στο Long Island, αφού εντοπίστηκε σε ένα παντοπωλείο της βόρειας Νέας Υόρκης.

Ένας σπάνιος πορτοκαλί αστακός απελευθερώθηκε πίσω στη φύση αυτή την εβδομάδα, αφού εντοπίστηκε από έναν ενθουσιώδη σε ένα τοπικό παντοπωλείο.

Ο αστακός, που γρήγορα πήρε το παρατσούκλι Jean-Clawed Van Damme, είναι ένα από τα 30 εκατομμύρια αλιεύματα, σύμφωνα με την Humane Long Island, μια ομάδα διάσωσης άγριων ζώων, και το Ενυδρείο της Νέας Υόρκης, που βοήθησαν στην απελευθέρωσή του.

Δεδομένου ότι η θέαση ενός πορτοκαλί αστακού συνήθως σημαίνει ότι είναι νεκρός, βρασμένος και σερβιρισμένος σε πιάτο, ο αγοραστής Kyle Brancato ξαφνιάστηκε όταν εντόπισε τον αστακό να κινείται ανάμεσα στους άλλους που πωλούνταν σε ένα παντοπωλείο Tops στο βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης.

«Περνούσα δίπλα από το ενυδρείο με τους αστακούς και είδα αυτόν τον φωτεινό πορτοκαλί αστακό», είπε ο Brancato στο WHAM, ένα τοπικό κανάλι συνδεδεμένο με το CNN. «Ήταν πολύ διαφορετικός από όλους τους άλλους στο ενυδρείο».

Υποψιάστηκε ότι οι άλλοι αγοραστές θεώρησαν τον αστακό άρρωστο και τον αγνόησαν.

Ο Brancato αποφάσισε να το αγοράσει, με την ελπίδα να το ελευθερώσει τελικά, αλλά χωρίς μεγάλη εμπειρία στη φροντίδα των οστρακόδερμων, αρχικά αυτοσχεδίασε.

«Δανείστηκα λίγο νερό από το ενυδρείο του Palmer’s, λίγο πιο κάτω στο δρόμο», είπε ο Brancato, αναφερόμενος σε ένα τοπικό εστιατόριο. «Αυτό μου έδωσε αρκετό χρόνο για να πάω στο [κατάστημα ειδών για κατοικίδια] Petco και να αγοράσω ένα ενυδρείο 20 γαλονιών, και πήρα 20 γαλόνια θαλασσινό νερό που πουλάνε στο κατάστημα σε κουτιά. Το άδειασα στο ενυδρείο και το ψύξαμε στη σωστή θερμοκρασία».

Ο αστακός απελευθερώθηκε στα ανοιχτά νερά του Long Island Sound την Τετάρτη, μόλις μια μέρα πριν από την Εθνική Ημέρα του Αστακού, που σηματοδοτεί την κορύφωση της ετήσιας περιόδου αλιείας αστακών στις ΗΠΑ.

Μέσα σε εποχιακές ειδικές προσφορές από εστιατόρια, χιλιάδες περισσότεροι αστακοί από το συνηθισμένο υπέστησαν διαφορετική τύχη από τον άγριο πορτοκαλί ξάδελφό τους και κατέληξαν βρασμένοι, βουτυρωμένοι και φαγωμένοι.

Το 2021, ένας πορτοκαλί αστακός διασώθηκε στο Οντάριο από ένα καναδικό ζευγάρι, αφού κρατήθηκε αιχμάλωτος σε μια δεξαμενή σούπερ μάρκετ, όπου μαράζωνε για εβδομάδες, αφού αποφεύγονταν από τους αγοραστές λόγω του σπάνιου χρώματός του και προφανώς τον πείραζαν οι άλλοι αστακοί. Αυτός κατέληξε σε ένα ενυδρείο.

 

Με πληροφορίες από Guardian / ΠΑΤΡΙΣ

H EE αναβάλλει για δεύτερη φορά τον νόμο κατά της αποδάσωσης
ΠΚ team
ΠΚ team
