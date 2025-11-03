SPARK – Η σπίθα της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση άναψε στο Δουβλίνο με τη συμμετοχή της Α.ΞΕ.Π.Τ.!

Η ΑΞΕΠΤ συμμετέχει ενεργά σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα που ενδυναμώνει εκπαιδευτικούς και γονείς σε όλη την Ευρώπη.

Η Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προαγωγή της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των παιδιών και των νέων. Aποτελεί ένα σημαντικό πεδίο έρευνας και ανάπτυξης γνώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας (28–29 Οκτωβρίου 2025) ξεκίνησε το ευρωπαϊκό έργο SPARK – “Ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες των στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και γονέων στην παροχή ποιοτικής Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης” (KA220-SCH-E9D64D4D).

Τι είναι το SPARK

Το έργο SPARK στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου προγράμματος επιμόρφωσης γύρω από τη Σεξουαλική Εκπαίδευση για μέλη των σχολικών κοινοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βασίζεται στη Μικροδιαπίστευση (Micro-credentialing) – μια καινοτόμο ευρωπαϊκή προσέγγιση που προσφέρει ευελιξία και αναγνώριση δεξιοτήτων, ενισχύοντας τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή ομάδα πίσω από το έργο

Το SPARK ενώνει οκτώ εταίρους από πέντε χώρες – Ιρλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία και Ιταλία. Επικεφαλής είναι το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου (Dublin City University – DCU), ένα από τα πιο καινοτόμα και γρήγορα αναπτυσσόμενα πανεπιστήμια της Ευρώπης, που συγκαταλέγεται στα 200 καλύτερα παγκοσμίως.

Η συμβολή της ΑΞΕΠΤ

Η ΑΞΕΠΤ (Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα) εκπροσωπήθηκε στην εναρκτήρια συνάντηση από τη Δρ. Μαργαρίτα Γερούκη και τη Δρ. Έλενα Βιταλάκη.

Από το 2019, οι εκπαιδευτικοί της ΑΞΕΠΤ εργάζονται από το Ρέθυμνο με αφοσίωση για να αναδείξουν τη σημασία της σεξουαλικής εκπαίδευσης στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Δουβλίνο, οι εταίροι αντάλλαξαν εμπειρίες και καθόρισαν τα επόμενα στάδια: την διερεύνηση αναγκών των σχολικών κοινοτήτων στις πέντε χώρες, σε θέματα περιεχομένου σεξουαλικής εκπαίδευσης και την παροχή ουσιαστικής εκπαίδευσης με τη συνεργασία των γονέων.

Η συμμετοχή της στο SPARK επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια εκπαίδευση που εξασφαλίζει ασφάλεια, υγεία και ευημερία για όλα τα παιδιά.

Η σπίθα του SPARK θα φτάσει στο Ρέθυμνο!

Η τελική συνάντηση του έργου SPARK θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο το φθινόπωρο του 2027, φέρνοντας στην Ελλάδα τη “σπίθα” της ευρωπαϊκής συνεργασίας για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.

Για την Α.ΞΕ.Π.Τ. Ασφαλή Ξένοιαστα Παιδιά Τώρα