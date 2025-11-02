Πρόσκληση για Άθληση στον Κήπο του Ρεθύμνου

Ελάτε να γυμναστούμε μαζί κάθε Τετάρτη αναφέρει ο Συλλογος Δρομέων Υγειας Ρεθυμνου σε ανακοίνωση του προσκαλώντας τους δημότες σε μια συναρπαστική αθλητική δράση.
Αναλυτικά, αναφέρει:
Σας προσκαλούμε όλους να συμμετάσχετε σε μια όμορφη συνάντηση άθλησης που διοργανώνεται κάθε Τετάρτη στις 16:30 στον Κήπο του Ρεθύμνου. Είτε είστε αρχάριος είτε προχωρημένος, από 18 χρόνων και άνω, η δραστηριότητα είναι ανοιχτή για όλους χωρίς περιορισμούς!Στόχος μας είναι να κινηθούμε, να διασκεδάσουμε και να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση σε ένα φιλικό και χαλαρό περιβάλλον. Φορέστε άνετα ρούχα, πάρτε το χαμόγελό σας και ελάτε να γνωριστούμε και να αθληθούμε παρέα!
• Ημέρα: Κάθε Τετάρτη
• Ώρα: 16:30 – 18.00
• Τοποθεσία: Κήπος Ρεθύμνου
• Για ποιον: Όλους ανεξαιρέτως πάνω από 18 ετών.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν και δεν απαιτείται προηγούμενη δήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας ή απλά ελάτε στον Κήπο του Ρεθύμνου την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.
Σας περιμένουμε!
Σύλλογος δρομέων υγείας Ρεθύμνου. Τηλ επικοινωνίας 6945584464
