«Έρχονται τα χειρότερα» λέει συγγενής της μίας οικογένειας στα Βορίζια

Τι αναφέρουν κάτοικοι του χωριού μετά το αιμοτοκύλισμα.
Ο 90χρονος Γιάννης Φραγκιαδάκης, συγγενής μελών της οικογένειας που φέρονται να εμπλέκονται στο πρόσφατο φονικό, μίλησε στο protothema.gr, με φωνή που κουβαλά εμπειρία, πίκρα και φόβο: «Φοβάμαι πως θα ξαναζήσουμε τα ίδια. Το ’55 σφαχτήκαμε για μια σταγόνα νερό, για μια βρύση στο βουνό. Χάθηκαν άνθρωποι, χωρίστηκαν σπίτια, ρίζες κόπηκαν για πάντα. Και τώρα, πάλι τα ίδια. Ξαναχύνεται αίμα για το τίποτα».
«Το χωριό είναι έτοιμο να εκραγεί. Οι άνθρωποι είναι πικραμένοι, οι ψυχές φορτωμένες. Θέλω να ’ρθει αστυνομία, να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις εννιά το βράδυ. Να μην κυκλοφορεί κανείς, να μη δοθεί αφορμή για νέο κακό. Αν δεν μπουν τώρα οι αρχές, αν δεν κάνουν κουμάντο, θα έχουμε κι άλλους νεκρούς».
Παρά την ηλικία του, ο Γιάννης Φραγκιαδάκης δείχνει πλήρη διαύγεια και βαθιά κατανόηση του τι συμβαίνει γύρω του. «Εδώ, στα ορεινά, τα πράγματα είναι αλλιώς», λέει. «Η τιμή κι ο λόγος μετράνε περισσότερο από τη ζωή. Όταν ανάψει η σπίθα, δεν τη σβήνεις εύκολα. Γι’ αυτό φοβάμαι. Εγώ δεν έχω να χάσω τίποτα, μα φοβάμαι για τα παιδιά και τα εγγόνια μας».
Ζητά με αγωνία την παρέμβαση των αρχών και των τοπικών παραγόντων πριν να είναι αργά. «Να μπουν οι σοφοί του τόπου, οι σεβάσμιοι. Να γίνει σασμός. Να βρεθούν άνθρωποι που μπορούν να μιλήσουν στις οικογένειες. Μην το αφήσουν να ξεφύγει. Εγώ έχω δει τι σημαίνει βεντέτα, δεν είναι παιχνίδι. Είναι πόλεμος μέσα στο ίδιο χωριό».
Κλείνοντας τη συγκλονιστική του μαρτυρία, ο 90χρονος Κρητικός αφήνει μια φράση που μένει να αιωρείται: «Να σταματήσει τώρα το κακό. Δεν χρειάζονται άλλα μνήματα στα Βορίζια. Ο τόπος αυτός έχει ποτιστεί αρκετά με αίμα».
«Δεν δέχθηκαν τον σασμό και μετά έπεσαν πυροβολισμοί», λέει με δάκρυα στα μάτια συγγενής της γυναίκας που πέθανε από ανακοπή στα Βορίζια
«Δεν δέχθηκαν τον σασμό… και είδατε τι έγινε» λέει στο protothema.gr η Μαρία Ρωμανάκη, συγγενής της γυναίκας που έχασε τη ζωή της από ανακοπή τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια. Με τη φωνή της να τρέμει, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που βίωσε το χωριό.
«Πήγαν να κάνουν σασμό, να τα βρουν, να σταματήσει το κακό… αλλά δεν τον δέχθηκαν. Και μετά από λίγες ώρες, άρχισαν οι πυροβολισμοί. Έπεφταν κορμιά», λέει χαρακτηριστικά. Η ίδια επιμένει πως όλα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν επικρατούσε η λογική. «Το χωριό ήταν έτοιμο να ηρεμήσει. Υπήρχαν άνθρωποι που μπήκαν στη μέση, αλλά δυστυχώς δεν τους άκουσαν. Τώρα, χάθηκαν ζωές άδικα», σημειώνει.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ