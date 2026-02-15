Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Στ. Αρναουτάκης για το νέο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων: «Άξιος Ιεράρχης σε έναν ευλογημένο τόπο. Θα είμαστε αρωγοί στο έργο του»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην τελετή χειροτονίας του νέου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα σε κλίμα συγκίνησης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης εξέφρασε τις θερμές ευχές του στο νέο Ποιμενάρχη για καλή και καρποφόρα ποιμαντορία, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν άξιο Ιεράρχη που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε μια ιστορική και δυναμική Μητρόπολη. Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως η Περιφέρεια Κρήτης θα σταθεί αρωγός στο κοινωνικό και πνευματικό έργο της Μητρόπολης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, συνεργαζόμενη στενά για το καλό του τόπου και των πολιτών.

Σε δήλωσή του για τον νέο Μητροπολίτη, ο Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε:

«Ένας άξιος Ιεράρχης, ο κ.κ. Ιωακείμ, αναλαμβάνει μια ιστορική Μητρόπολη, την Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, έναν τόπο ευλογημένο με σπουδαίους ανθρώπους. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτελέσει σημαντικό έργο και εμείς, ως Περιφέρεια Κρήτης, θα είμαστε δίπλα του, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που υπηρετεί την κοινωνία και τους πολίτες. Του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Άξιος!».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συλλυπητήρια Δήλωση Πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου...

0
«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη,...

Ανακοίνωση: Στις 17:30 μ.μ. η έναρξη της...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι λόγω των έντονων...

Συλλυπητήρια Δήλωση Πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου...

0
«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη,...

Ανακοίνωση: Στις 17:30 μ.μ. η έναρξη της...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι λόγω των έντονων...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο: Ένταση μεταξύ των δύο αδελφών από το πρωί πριν το φονικό
Επόμενο άρθρο
Κρήτη:Οδηγίες από την ΕΛ.ΑΣ προς τους πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους λόγω των ισχυρών ανέμων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST