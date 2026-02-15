Αναζήτηση
Κρήτη:Οδηγίες από την ΕΛ.ΑΣ προς τους πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους λόγω των ισχυρών ανέμων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην Κρήτη, απαιτείται αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις.

Ιδιαίτερα οι οδηγοί και οι λοιποί χρήστες του οδικού δικτύου που κινούνται στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), καθώς και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νησιού, καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης δέντρων, κλαδιών και άλλων αντικειμένων στο οδόστρωμα.

Συνιστάται:
• Μείωση ταχύτητας και τήρηση ασφαλών αποστάσεων.

• Αποφυγή διέλευσης πεζών και οχημάτων από δρόμους με έντονη δενδροκάλυψη όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και κάτω από μπαλκόνια, προεξοχές κτιρίων ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος.

• Μη στάθμευση οχημάτων κάτω από δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές.

• Άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση που διαπιστωθεί πτώση δέντρου ή επικίνδυνο εμπόδιο στο οδόστρωμα.
Η συνεργασία όλων κρίνεται απαραίτητη για την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης πολιτών και επισκεπτών οι οποίοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
