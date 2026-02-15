Δήμος Ρεθύμνης : Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών κατεδάφισης κτιρίου στην οδό Σταμαθιουδάκη

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω της έναρξης εκτέλεσης των εργασιών κατεδάφισης ετοιμόρροπου κτιρίου ιδιοκτησίας του, επί της οδού Σταμαθιουδάκη 1, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπης Οικοδομής της τριμελούς επιτροπής του αρθ.7, παρ.2 του Π.Δ. 13/22-4-1929 (ΦΕΚ153/Α/1929), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στο βόρειο ρεύμα της οδού Σταμαθιουδάκη στη περιοχή του ΚΤΕΛ.

Η διακοπή προγραμματίζεται να έχει ισχύ από τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026 έως και την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026, εκτός αν η εξέλιξη των εργασιών απαιτήσει περαιτέρω χρονικό διάστημα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση και οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη προβλεπόμενη εναλλακτική πορεία.

Ο Δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή όχληση, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.