Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης : Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών κατεδάφισης κτιρίου στην οδό Σταμαθιουδάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω της έναρξης εκτέλεσης των εργασιών κατεδάφισης ετοιμόρροπου κτιρίου ιδιοκτησίας του, επί της οδού Σταμαθιουδάκη 1, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπης Οικοδομής της τριμελούς επιτροπής του αρθ.7, παρ.2 του Π.Δ. 13/22-4-1929 (ΦΕΚ153/Α/1929), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στο βόρειο ρεύμα της οδού Σταμαθιουδάκη στη περιοχή του ΚΤΕΛ.

Η διακοπή προγραμματίζεται να έχει ισχύ από τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026 έως και την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026, εκτός αν η εξέλιξη των εργασιών απαιτήσει περαιτέρω χρονικό διάστημα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση και οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη προβλεπόμενη εναλλακτική πορεία.

Ο Δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή όχληση, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας και τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συλλυπητήρια Δήλωση Πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου...

0
«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη,...

Ανακοίνωση: Στις 17:30 μ.μ. η έναρξη της...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι λόγω των έντονων...

Συλλυπητήρια Δήλωση Πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου...

0
«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη,...

Ανακοίνωση: Στις 17:30 μ.μ. η έναρξη της...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι λόγω των έντονων...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη:Οδηγίες από την ΕΛ.ΑΣ προς τους πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους λόγω των ισχυρών ανέμων
Επόμενο άρθρο
Ανακοίνωση: Στις 17:30 μ.μ. η έναρξη της Νεαπολίτικης Αποκριάς λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο: Αναβάλλεται το Καστρινό Καρναβάλι – Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αλλά...

Συλλυπητήρια Δήλωση Πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη,...

Ανακοίνωση: Στις 17:30 μ.μ. η έναρξη της Νεαπολίτικης Αποκριάς λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι λόγω των έντονων...

Πέθανε η Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη σε ηλικία 92 ετών, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ ήταν Ομότιμη Καθηγήτρια...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST