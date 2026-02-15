Ανακοίνωση: Στις 17:30 μ.μ. η έναρξη της Νεαπολίτικης Αποκριάς λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι λόγω των έντονων καιρικών

φαινομένων που επικρατούν από το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου στη Νεάπολη

η Νεαπολίτικη Αποκριά μεταφέρεται απ’ τις 16:00 μ.μ., στις 17:30 μ.μ..

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις θα υπάρξει ύφεση των ανέμων.

Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος, θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση στις 17:15 μ.μ.