Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Ανακοίνωση: Στις 17:30 μ.μ. η έναρξη της Νεαπολίτικης Αποκριάς λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι λόγω των έντονων καιρικών
φαινομένων που επικρατούν από το πρωί της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου στη Νεάπολη
η Νεαπολίτικη Αποκριά μεταφέρεται απ’ τις 16:00 μ.μ., στις 17:30 μ.μ..
Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις θα υπάρξει ύφεση των ανέμων.
Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος, θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση στις 17:15 μ.μ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συλλυπητήρια Δήλωση Πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου...

0
«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη,...

Δήμος Ρεθύμνης : Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω...

0
Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω της...

Συλλυπητήρια Δήλωση Πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου...

0
«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη,...

Δήμος Ρεθύμνης : Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω...

0
Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω της...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης : Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών κατεδάφισης κτιρίου στην οδό Σταμαθιουδάκη
Επόμενο άρθρο
Συλλυπητήρια Δήλωση Πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο: Αναβάλλεται το Καστρινό Καρναβάλι – Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αλλά...

Συλλυπητήρια Δήλωση Πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη,...

Δήμος Ρεθύμνης : Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών κατεδάφισης κτιρίου στην οδό Σταμαθιουδάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω της...

Πέθανε η Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη σε ηλικία 92 ετών, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ ήταν Ομότιμη Καθηγήτρια...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST