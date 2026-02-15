Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συλλυπητήρια Δήλωση Πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, μια σπουδαία Ελληνίδα νομικό, πανεπιστημιακό και πολιτική προσωπικότητα, που σφράγισε με το έργο και την παρουσία της τη δημόσια ζωή της χώρας μας.
Η πορεία της υπήρξε εμβληματική. Ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, άνοιξε δρόμους και κατέρριψε στερεότυπα, αποδεικνύοντας ότι η επιστημονική επάρκεια, το ήθος και η αφοσίωση στο δημόσιο συμφέρον δεν γνωρίζουν διακρίσεις.
Ως Ομότιμη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, υπηρέτησε με συνέπεια την επιστήμη και τη διδασκαλία, διαμορφώνοντας γενιές νομικών με βαθιά γνώση και αίσθημα ευθύνης. Η πολυσχιδής της δράση, η συμβολή της στον νομικό διάλογο μέσω των «Ποινικών Χρονικών» και η ενεργός συμμετοχή της στην Ακαδημία Αθηνών αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τη χώρα.
Η ζωή και το έργο της χαρακτηρίστηκαν από ακεραιότητα, πνευματικό κύρος και αδιάκοπη προσφορά στην πατρίδα.
Στην οικογένειά της και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια.».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: Αναβάλλεται το Καστρινό Καρναβάλι – Κλειστά...

0
Λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αλλά...

Ανακοίνωση: Στις 17:30 μ.μ. η έναρξη της...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι λόγω των έντονων...

Ηράκλειο: Αναβάλλεται το Καστρινό Καρναβάλι – Κλειστά...

0
Λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αλλά...

Ανακοίνωση: Στις 17:30 μ.μ. η έναρξη της...

0
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι λόγω των έντονων...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανακοίνωση: Στις 17:30 μ.μ. η έναρξη της Νεαπολίτικης Αποκριάς λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο: Αναβάλλεται το Καστρινό Καρναβάλι – Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο: Αναβάλλεται το Καστρινό Καρναβάλι – Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αλλά...

Ανακοίνωση: Στις 17:30 μ.μ. η έναρξη της Νεαπολίτικης Αποκριάς λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι λόγω των έντονων...

Δήμος Ρεθύμνης : Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών κατεδάφισης κτιρίου στην οδό Σταμαθιουδάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω της...

Πέθανε η Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη σε ηλικία 92 ετών, η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ ήταν Ομότιμη Καθηγήτρια...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST