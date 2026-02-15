Συλλυπητήρια Δήλωση Πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, μια σπουδαία Ελληνίδα νομικό, πανεπιστημιακό και πολιτική προσωπικότητα, που σφράγισε με το έργο και την παρουσία της τη δημόσια ζωή της χώρας μας.

Η πορεία της υπήρξε εμβληματική. Ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, άνοιξε δρόμους και κατέρριψε στερεότυπα, αποδεικνύοντας ότι η επιστημονική επάρκεια, το ήθος και η αφοσίωση στο δημόσιο συμφέρον δεν γνωρίζουν διακρίσεις.

Ως Ομότιμη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, υπηρέτησε με συνέπεια την επιστήμη και τη διδασκαλία, διαμορφώνοντας γενιές νομικών με βαθιά γνώση και αίσθημα ευθύνης. Η πολυσχιδής της δράση, η συμβολή της στον νομικό διάλογο μέσω των «Ποινικών Χρονικών» και η ενεργός συμμετοχή της στην Ακαδημία Αθηνών αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τη χώρα.

Η ζωή και το έργο της χαρακτηρίστηκαν από ακεραιότητα, πνευματικό κύρος και αδιάκοπη προσφορά στην πατρίδα.

Στην οικογένειά της και στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια.».