Ηράκλειο: Αναβάλλεται το Καστρινό Καρναβάλι – Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα

Λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αλλά και των ισχυρών ανέμων – Η ανακοίνωση του δήμου

Την αναβολή της παρέλασης του Καστρινού Καρναβαλιού για σήμερα ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου, εξαιτίας της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αλλά και των ισχυρών ανέμων που έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα ήδη από το πρωί της Κυριακής σε όλη την πόλη.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο, το φαινόμενο παρουσιάζει ένταση και ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, γεγονός που οδήγησε στη λήψη προληπτικών μέτρων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των οδηγιών της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίστηκε ότι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου δεν θα λειτουργήσουν στον Δήμο Ηρακλείου:

οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ),

τα νηπιαγωγεία,

τα δημοτικά σχολεία,

τα γυμνάσια,

τα λύκεια,

τα ΕΠΑΛ,

καθώς και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης παρακολουθείται διαρκώς και νέα ανακοίνωση θα εκδοθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Η ανακοίνωση από τον Δήμο Ηρακλείου:

«Ανακοινώνεται ότι παρέλαση του Καστρινού καρναβαλιού δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, καθώς, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης, φαινόμενο που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Επίσης, στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αύριο Δευτέρα 16/2 στον Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου.

Το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα το μεσημέρι».