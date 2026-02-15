Δήμος Μαλεβιζίου:Κλειστά αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Κλειστά αύριο Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ στο Δήμο Μαλεβιζίου

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει τους δημότες ότι αύριο, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, τα σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, καθώς και οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ θα παραμείνουν κλειστά, λόγω των υπερβολικά αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Η απόφαση ελήφθη για λόγους προληπτικής προστασίας μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού σχολικών μονάδων από παρατεταμένη έκθεση σε επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα των παιδιών, κατόπιν αξιολόγησης των μετεωρολογικών δεδομένων και των συστάσεων των αρμόδιων αρχών.

Συνιστάται στους πολίτες:

Να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.

Να διατηρούν κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.