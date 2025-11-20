Στα θρανία 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι

Τρία εκπαιδευτικά προγράμματα για υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Τεχνικών Ειδικοτήτων έχει δρομολογήσει το υπουργείο Εσωτερικών.
Ερχονται το αμέσως επόμενο διάστημα εκπαιδευτικά προγράμματα για συνολικά 40.000 δημοσίους υπαλλήλους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προτεραιότητα, μάλιστα, θα δοθεί στο προσωπικό των δήμων, το οποίο αναμένεται μέσα σε λίγες ημέρες να ξεκινήσει την εκπαίδευση.
Συνεργασία ΚΕΔΕ – ΕΚΔΔΑ
Τρία εκπαιδευτικά προγράμματα για υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Τεχνικών Ειδικοτήτων έχει δρομολογήσει για το αμέσως επόμενο διάστημα το υπουργείο Εσωτερικών, ενδυναμώνοντας τους εργαζομένους στους δήμους όλης της χώρας. Τα προγράμματα αφορούν χιλιάδες ωφελουμένους και αρχή θα γίνει με τους εργαζομένους στους δήμους της Νότιας Αθήνας μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Αξίζει να σημειωθεί πως τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα αποτελούν προϊόν συνεργασίας της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με το τελευταίο, δε, να επιμελείται τη διοργάνωση των εκπαιδευτικών δράσεων.
Επενδύουμε στους ανθρώπους
Είναι χαρακτηριστικό πως την εκκίνηση των προγραμμάτων ανακοίνωσε ήδη από το βήμα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ την περασμένη εβδομάδα, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Οπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, «στο υπουργείο Εσωτερικών επενδύουμε στους ανθρώπους και στην ενδυνάμωση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά η εκπαίδευση αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς εξαιρέσεις και πολλαπλές ταχύτητες. Αντίθετα, εισάγοντας μια νέα φιλοσοφία, αυτοβελτίωσης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων των υπαλλήλων».
Σημειωτέον ότι με τον Ν. 4940/2022 προβλέπονται η αξιολόγηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για το σύνολο των υπαλλήλων, δηλαδή ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, τη στιγμή που η επιμόρφωση και η καταγραφή αυτής στο Ετήσιο Σχέδιο Ανάπτυξης του υπαλλήλου αποτελούν υποχρέωση για την αξιολόγηση.
Ταυτόχρονα, τα στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών διέγνωσαν – μέσα από τα Ετήσια Σχέδια Αξιολόγησης – διαφορετικές ταχύτητες ως προς τον ψηφιακό γραμματισμό, καθώς διαπιστώθηκε πως πολλοί από τους υπαλλήλους δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για να συμμετάσχουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα, είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα.
Επιπλέον, δεν έχουν πάντοτε πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως είναι για παράδειγμα οι υπολογιστές ή τα tablets, ενώ συχνά υπάρχει και επιφύλαξη ή ανασφάλεια για την ίδια τη διαδικασία της μάθησης μέσα από τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Η δράση του υπουργείου
Το «CityHub» παρουσιάζει αποκλειστικά την εκπαιδευτική δράση του υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την υλοποίηση των τριών νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων:
Ψηφιακή ενδυνάμωση
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις