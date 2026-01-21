«Στάχτες»: Το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ για τις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο, διαθέσιμο για όλους στο διαδίκτυο

Δύο χρόνια μετά την πρώτη του επίσημη προβολή στην Τηλεόραση της Βουλής, το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ «Ashes» (Στάχτες) του Γιάννη Μαθιουδάκη διατίθεται πλέον ελεύθερα στο YouTube.

Η ταινία, που εξελίχθηκε σε διεθνή επιτυχία με 6 βραβεία και 18 υποψηφιότητες, σημείωσε σπουδαία ακαδημαϊκή πορεία και ταξίδεψε σε πάνω από 15 πόλεις σε όλο τον κόσμο, έχει ήδη δημιουργήσει αίσθηση όλο τον καιρό, πριν την ελεύθερη κυκλοφορία της, συγκεντρώνοντας πάνω από 75.000 προβολές σε σχετικό περιεχόμενο στα Social Media.

Παρακολουθήστε την ταινία, πατώντας εδώ:



Η πορεία της ταινίας υπήρξε εντυπωσιακή, διαγράφοντας μια διεθνή τροχιά σε Ευρώπη και Αμερική. Από τις πρώτες προβολές στην Κρήτη (Χανιά, Ηράκλειο, Ιεράπετρα) και την Αθήνα, η ταινία διέσχισε τα σύνορα φτάνοντας μέχρι τις ΗΠΑ (Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες),

ενώ στην Ευρώπη προβλήθηκε σε σημαντικά κέντρα, όπως το Λονδίνο, το Βερολίνο, το Αμβούργο, τη Ρώμη, το Μιλάνο, την Καμπανία, το Βόλφσμπουργκ και τη Στοκχόλμη, κάνοντας την ιστορία του Ρεθύμνου γνωστή σε χιλιάδες θεατές!

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει όσα βίωσαν οι κάτοικοι του νοτίου Ρεθύμνου από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου 2022.

Μέσα από την προσωπική εξομολόγηση της οινοποιού Ηλιάνας Μαλίχιν, ο θεατής γίνεται μάρτυρας της απώλειας του 90% των ιστορικών, προ-φυλλοξηρικών αμπελώνων των Μελάμπων, μιας σπάνιας πολιτιστικής κληρονομιάς που χάθηκε στις φλόγες μέσα σε 4 ημέρες.

Η ταινία δε μένει μόνο στην καταστροφή, αλλά φωτίζει την επιμονή των ντόπιων απέναντι στην αδιαφορία της Πολιτείας, αναδεικνύοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα. Όπως δήλωσε ο Γιάννης Μαθιουδάκης σε συνέντευξή του στα European Short Awards: «Μέσα στην απόλυτη καταστροφή, ήθελα να φωτίσω την αισιόδοξη δύναμη της αναγέννησης.

Όπως η φύση βρίσκει τρόπο να πρασινίσει ξανά, έτσι και οι άνθρωποι στις Μέλαμπες ορθώνονται από τις στάχτες τους. Παρά την αδιαφορία της Πολιτείας, βρίσκουν τη δύναμη να συνεχίσουν».

Παράλληλα, η ταινία έχει διεθνή χαρακτήρα: «Οι φυσικές καταστροφές και η κλιματική κρίση δε γνωρίζουν σύνορα. Μέσα από το “Ashes” ήθελα να εκφράσω την οδύνη όσων βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται, είτε βρίσκονται στην Κρήτη, είτε στην Καλιφόρνια. Ο ανθρώπινος πόνος είναι οικουμενικό βίωμα και γι’ αυτό η ταινία αφορά κάθε θεατή παγκοσμίως».

Πρόσφατα, η ταινία ήταν υποψήφια για το βραβείο «Καλύτερου Ντοκιμαντέρ για την Κλιματική Κρίση» στο 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, ενώ ξεχωρίζει για τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό του αντίκτυπο, καθώς εντάχθηκε στο μάθημα

«Κλιματικής Δικαιοσύνης», που διδάσκει η διακεκριμένη περιβαλλοντολόγος Dr. Anita Engels στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, προβλήθηκε στο 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (INCORCP) της Συμμαχίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EURECA-PRO και ταυτόχρονα αποτέλεσε και αντικείμενο ακαδημαϊκής έρευνας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε πτυχιακή εργασία Ελληνίδας ερευνήτριας στο εξωτερικό.

Το ντοκιμαντέρ είναι πλέον διαθέσιμο στο YouTube με υπότιτλους σε 4 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Τουρκικά).

Περισσότερες πληροφορίες: https://ashesdoc.com/

