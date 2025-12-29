Σταύρος Αρναουτάκης: «Πράσινο» Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με χρηματοδότηση 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών της Κρήτης προχωρά η Περιφέρεια, με την έκδοση πρόσκλησης για την ανέγερση του νέου Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο. Η δημόσια δαπάνη που διατίθεται για το έργο ανέρχεται σε 34.000.000,00€ και καλύπτεται από το Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε την πρόσκληση που αφορά στη δράση «Αναβάθμιση/συμπλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων α’/βάθμιας και β΄/βάθμιας εκπαίδευσης», θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού σχολικού συγκροτήματος που θα ανταποκρίνεται στον ευρωπαϊκό θεσμικό του ρόλο.

Η νέα αυτή υποδομή αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες 1.302 χρηστών ετησίως, ενισχύοντας σημαντικά το εκπαιδευτικό δίκτυο της Περιφέρειας.

«Μέσα από τη συνεργασία, τι συνέργειες και τη διαρκή διεκδίκηση πόρων από τα ευρωπαϊκά ταμεία, υλοποιούμε έργα στρατηγικής σημασίας που θωρακίζουν το μέλλον της νέας γενιάς στο νησί μας», επεσήμανε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Ένα «Πράσινο» Σχολείο στις Βούτες

Το έργο, με τίτλο «Πράσινο σχολείο ευρωπαϊκής παιδείας στις Βούτες Ηρακλείου», αφορά στην ανέγερση νέων εγκαταστάσεων βάσει της μελέτης που αναδείχθηκε από αντίστοιχο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό. Η παρέμβαση στοχεύει στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Στην προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Στην τήρηση των αρχών της προσβασιμότητας για ΑμεΑ και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Πληροφορίες

Ως δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης ορίζονται ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης και η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.). Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το πλήρες σώμα της πρόσκλησης και τα συνοδευτικά έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepkritis.gr .