Στην Αθήνα ο Β. Ζελένσκι μέσα στον Νοέμβριο

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για επίσημη επίσκεψη και συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αν και η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, τα διπλωματικά επιτελεία των δύο χωρών βρίσκονται σε επικοινωνία για την οριστικοποίησή της.
Η επικείμενη άφιξη του Ουκρανού προέδρου δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διπλωματική στάση, αλλά ένα γεγονός με σαφές γεωπολιτικό βάρος τόσο για την Ουκρανία, όσο και για την Ελλάδα, που επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως σταθεροποιητικού παράγοντα και εν δυνάμει διαμεσολαβητή στην ευρύτερη περιοχή.
Η επίσκεψη Ζελένσκι, σε μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει ανοιχτός και η διεθνής διπλωματία αναζητά νέες ισορροπίες, ερμηνεύεται από αναλυτές ως ένδειξη της αυξανόμενης σημασίας που αποδίδει το Κίεβο στην Αθήνα.
