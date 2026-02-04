Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου για το 2026

Σύσκεψη φορέων στη Λότζια για την ασφαλή διεξαγωγή

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες στο Δήμο Ηρακλείου.

Το πρωί της Τετάρτης 4/2 στην αίθουσα «Ανδρέας Παπανδρέου» στη Λότζια πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη για την διοργάνωση του Καστρινού Καρναβαλιού 2026 στις 15/2, του 23ου Κυνηγιού Κρυμμένου Θησαυρού-powered by Kotsovolos στις 8/2 και του 14ου Παιδικού Κυνηγιού Κρυμμένου Θησαυρού την 1η Μαρτίου.

Την ατζέντα της σύσκεψης απασχόλησαν ζητήματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οργάνωσης και συντονισμού των φορέων, με στόχο μικροί και μεγάλοι να διασκεδάσουν με ασφάλεια στις αποκριάτικες διοργανώσεις και να απολαύσουν το εύθυμο κλίμα των ημερών.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης και Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη. Επίσης, η Υποδιοικήτρια της Τροχαίας Ηρακλείου Ιωάννα Μπαλατσού, ο Αντιπύραρχος της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Ηρακλείου Ευάγγελος Λουκάκης, ο Υποδιοικητής του Α΄ Α.Τ. Ηρακλείου της ΕΛ.ΑΣ. Θεόδωρος Περιβολάς, ο Περιφερειακός Διοικητής ΕΚΑΒ Κρήτης Νίκος Γιαννακουδάκης,

καθώς και ο εκπαιδευτής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Νίκος Δουκιαντζάκης, και από το Δήμο Ηρακλείου, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Βούλα Πλατάκη, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης Μανόλης Αρχαύλης, η συνεργάτιδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Κωνσταντίνα Χατζάκη και ο επόπτης της Υπηρεσίας Καθαριότητας Γιώργος Κουτεντάκης.