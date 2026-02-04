Αναζήτηση
Χανιά:Επίσκεψη του νέου Διοικητή του Πεδίου Βολής Κρήτης στον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2026, ο νέος Διοικητής του Πεδίου Βολής Κρήτης Υποστράτηγος Νικόλαος Δημητράκος.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε η σημασία του ΠΒΚ τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σε θέματα αρμοδιότητάς της καθώς και η διαχρονική του συνεισφορά στην τοπική κοινωνία.

Ο κ. Καλογερής συνεχάρη τον Υποστράτηγο για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, του ευχήθηκε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

