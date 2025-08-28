Στον Γιάννη Δασκαλαντωνάκη, γνωστό ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο

Το ξενοδοχείο Ibiscos Garden Hotel στο Ρέθυμνο φέρεται να εξαγοράζει εταιρία συμφερόντων του Γιάννη Δασκαλαντωνάκη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι το deal θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ενώ υπάρχουν βολιδοσκοπήσεις για την εξαγορά δύο ακόμη ξενοδοχείων, που βρίσκονται πολύ κοντά στο Ibiscos.

Το ξενοδοχείο, που ανήκε στην οικογένεια Παπαδουράκη, και άλλους μικρότερους μετόχους, διαθέτει 128 δωμάτια και διαμερίσματα, και είναι μια οικογενειακή ξενοδοχειακή μονάδα στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη, που προσφέρει διαμονή και δραστηριότητες για οικογένειες και ζευγάρια, με ιδιαίτερη εστίαση στην εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία.

Τα δωμάτια του ξενοδοχείου αναλύονται ως ακολούθως:

Ibiscos Studios 69 Στούντιο και Τετραπλά Στούντιο, 2 κλίνες & 1 ή 2 έξτρα κλίνες, περίπου 26τμ. Τα Στούντιο του Ibiscos Garden Hotel είναι εξοπλισμένα με δορυφορική TV, τηλέφωνο, εγκατεστημένη μίνι κουζίνα, χρηματοκιβώτιο ασφαλείας, κλιματιστικό, ψυγείο, μπάνιο με ντουζιέρα και επιπλωμένο μπαλκόνι.

Διαμερίσματα Ibiscos 53 Μονόχωρα και Μεγάλα Μονόχωρα Διαμερίσματα, 2 κλίνες & 2 ή 3 έξτρα κλίνες, περίπου 40τμ. Τα Μονόχωρα Διαμερίσματα είναι εξοπλισμένα με δορυφορική TV, τηλέφωνο, εγκατεστημένη μίνι κουζίνα, χρηματοκιβώτιο ασφαλείας, κλιματιστικό, ψυγείο, μπάνιο με ντουζιέρα και επιπλωμένο μπαλκόνι.

Δίχωρα διαμερισματα Ibiscos 6 Δίχωρα Διαμερίσματα, 4 κλίνες & 2 έξτρα κλίνες, περίπου 55τμ. Τα μεγάλα Δίχωρα Διαμερίσματά μας είναι εξοπλισμένα με δορυφορική TV, τηλέφωνο, εγκατεστημένη μίνι κουζίνα, χρηματοκιβώτιο ασφαλείας, κλιματιστικό, ψυγείο, μπάνιο με ντουζιέρα και επιπλωμένο μπαλκόνι.Δασκαλαντωνάκη

Οι δύο κύριες πισίνες του Ξενοδοχείου, η Palm Pool και η Jasmine Pool, συμπληρώνονται από τη μεγάλη παιδική πισίνα Octopus Pool, και από ακόμα δύο δευτερεύουσες παιδικές πισίνες. Το κύριο Pool Bar και το Εστιατόριο βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο της Palm Pool, ενώ το δεύτερο Pool Bar βρίσκεται ανάμεσα στην Jasmine Pool και στη μεγάλη παιδική Octopus Pool. Ακόμη υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος παιδότοπος εσωτερικού χώρου, που συνδυάζει μια πλήρως επιπλωμένη περιοχή Play Hotel και ένα Φουσκωτό Κάστρο και ανοικτός παιδότοπος διαθέσιμος για την αναψυχή και τη δράση των παιδιών σε εξωτερικό χώρο, ακριβώς δίπλα στην Backyard Pool.

Το Y&T Daskalantonakis Knossians Group

ΔασκαλαντωνάκηΤο Knossians Group, του Γιάννη και της Τίνας Δασκαλαντωνάκη, λειτουργεί ως ιδιοκτήτης και ως φορέας εκμετάλλευσης ξενοδοχείων, με την συνεργασία διεθνών αλυσίδων φιλοξενίας (Accor, Hyatt, Marriott, Intercontinental-IHG) και funds. To Knossians Group, δραστηριοποιείται ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια ξενοδοχείων των ανώτερων κατηγοριών στη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, ενώ έχει συνεργασία με το επενδυτικό δίδυμο των Henderson Park και Ηines για τα ξενοδοχεία που έχουν αγοράσει στην Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά το group υπό τον Γιάννη και την Τίνα Δασκαλαντωνάκη έχει στην κατοχή του τρία ιδιόκτητα ξενοδοχεία σε Βουλγαρία και Σερβία και συγκεκριμένα τα METROPOL PALACE στη Σερβία, SOFIA HOTEL PALACE στην Βουλγαρία, MAISON SOFIA MGALLERY COLLECTION στην Βουλγαρία και κάποια με μίσθωση – διαχείριση στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων το THE GRAND HYATT ATHENS, το NICO SEASIDE RESORT CRETE MGALLERY, στον Άγιο Νικόλαο, το APOLLONIA BEACH RESORT ΚΑΙ SPA, στο Ηράκλειο, το SITIA BEACH CITY RESORT ANS SPA, στην Σητεία και κάποια ακόμη υπό ανακαίνιση, τα οποία όμως δεν έχει αποφασισθεί το χρονοδιάγραμμα, καθώς παραμένουν κλειστά μετά την εξαγορά τους από την CYAN HOTELS.

Ακόμη πριν λίγους μήνες ο κ. Γιάννης Δασκαλαντωνάκης φέρεται να εξαγόρασε προσωπικά αντί του ποσού των 22 εκατ. € το Novotel Athens.Δασκαλαντωνάκηhttps://money-tourism.gr/