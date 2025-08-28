Ηράκλειο:Η νέα έκθεση του Εικαστικού Χάρη Μαργαρίτη στο Μουσείο EL GRECO στο Φόδελε

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»/Δελτιο τυπου Χαρης Μαργαριτης

Θέμα: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»/Δελτιο τυπου Χαρης Μαργαριτης

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενεί τη νέα έκθεση του εικαστικού του ΧΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ με τίτλο NWW2 – “Νέος Άγριος Κόσμος 2”.

Διάρκεια έκθεσης: 01/09 έως 15/09 – 2025 Την Κυριακή , 7 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 17:30 στο ΜΟΥΣΕΙΟ EL GRECO, στο Φόδελε

Η θεματική της έκθεσης NWW2- “Νέος Άγριος Κόσμος 2”του ΧΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ αποτελεί το επόμενο κεφάλαιο στις καλλιτεχνικές αναζητήσεις που ξεκίνησαν το 2020. Ενώ το πρώτο μέρος ήταν μια απάντηση στην απομόνωση και μια αναζήτηση προσωπικού καταφυγίου, τα τωρινά έργα αποτελούν μια βαθύτερη αντανάκλαση της κατάστασης του σύγχρονου κόσμου, αποκαλύπτοντας την αυξανόμενη υποβάθμιση του ανθρώπου και της φύσης. Ο καλλιτέχνης, μέσα από το έργο του, να διαγιγνώσκει την εύθραυστη ανθρώπινη κατάσταση σε μια εποχή χάους και ψηφιακής μονοτονίας.

Το χαρακτηριστικό οργανικό σχέδιο του καλλιτέχνη – που θυμίζει δακτυλικά αποτυπώματα, χάρτες ποταμών ή δομές κοραλλιών – έχει εξελιχθεί, αποτελώντας ένα βασικό στοιχείο της σύνθεσης. Αυτή η μοναδική, προσωπική οπτική υπογραφή δεν είναι απλώς διακόσμηση, αλλά αναπόσπαστο μέρος της αφήγησης. Μέσα από την επίστρωση των χρωμάτων και των γραμμών, ο καλλιτέχνης χτίζει πορτρέτα που αντλούν από ιστορικά αρχέτυπα για να μιλήσουν για το παρόν.

Στα έργα της σειράς NWW2 «Νέος Άγριος Κόσμος 2» είναι εμφανείς οι αναφορές στη Βυζαντινή Αγιογραφία. Οι μετωπικές απεικονίσεις, το απρόσωπο βλέμμα και η ιερατική στάση φαίνεται να δημιουργούν απόσταση, εισάγοντας τον θεατή σε μια διάθεση περισυλλογής. Ωστόσο, αυτό που διαφοροποιεί αυτά τα έργα από τα θρησκευτικά τους πρότυπα είναι μια βασική λεπτομέρεια: το φως, που αντανακλάται στα μάτια των μορφών. Δεν πρόκειται για μια θεϊκή, υπερβατική λάμψη, αλλά για μια συμβολική αντανάκλαση του σκληρού σύγχρονου κόσμου. Αυτό το φως είναι που τους δίνει μια ανθρώπινη διάσταση, μετατρέποντάς τα σε καθρέφτες των δικών μας εμπειριών και ανησυχιών.

Οι τίτλοι των έργων, όπως «Καλοκαίρι» ή «Κολυμβήτρια», έρχονται σε σκόπιμη αντίθεση με το σοβαρό μήνυμα των πινάκων. Δίνοντας στις αφηρημένες έννοιες και ιδέες ένα συγκεκριμένο, καθημερινό πλαίσιο, ο καλλιτέχνης προσκαλεί τον θεατή σε έναν οικείο διάλογο με τα έργα. Δείχνει ότι ακόμα και στις στιγμές μοναξιάς ή σκέψης μπορεί να βρει κανείς την ομορφιά. Η ζωγραφική γίνεται εδώ ένα εργαλείο διάγνωσης, αλλά και μια επιβεβαίωση της ζωής – μια μαρτυρία ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, μέσα από την τέχνη, μπορεί να βρεθεί παρηγοριά και νόημα.

Ο κόσμος αλλάζει πάλι και μαζί με αυτόν,

εαυτός.

Καλώς ήλθατε στον Καινούριο Άγριο Κόσμο Νο2.

Θα έχουν χρώμα η μοναξιά και η σκέψη,

για να φαίνονται πιο όμορφες.

Καλλιτεχνική επιμέλεια Μανταλένα Μελισσουργάκη-Βόζνιακ,