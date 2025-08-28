Χειροκροτήθηκαν θερμά στο κατάμεστο “Μάνος Χατζιδάκις” οι διεθνούς φήμης καλλιτέχνες στην συναυλία του φεστιβάλ Δωματίου Χανίων στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο κατάμεστο Κηποθέατρο του Ηρακλείου «Μάνος Χατζιδάκις», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια συναυλία του 13ου Φεστιβάλ Δωματίου Χανίων, που για πρώτη φορά «ταξίδεψε» εκτός Χανίων. Η διοργάνωση έγινε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κρήτης που αποτελεί ένα επιτυχημένο θεσμό της Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος πρωτοπορεί και έχει αγκαλιάσει φορείς, πολίτες και συνεχώς ενισχύεται.

Η βραδιά στο “Μάνος Χατζιδάκις” αποτέλεσε αφιέρωμα μνήμης και στοχασμού, με αφορμή τη συμπλήρωση ογδόντα χρόνων από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έχοντας οι παρευρισκόμενοι την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πέντε διεθνούς φήμης καλλιτέχνες σε δύο αριστουργήματα του παγκοσμίου ρεπερτορίου: το Κουιντέτο με πιάνο του Βάινμπεργκ και το 8ο Κουαρτέτο Εγχόρδων του Σοστακόβιτς. Το πρόγραμμα συνδεόταν άρρηκτα με τη φετινή θεματική του φεστιβάλ υπό την ονομασία «Πόλεμος και Ειρήνη» και με το ταραγμένο ιστορικό πλαίσιο του 20ού αιώνα και τον απόηχο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με το Κουιντέτο με πιάνο, έργο 18, του Μιέτσιλαβ Βάινμπεργκ (1919–1996), με ερμηνευτές τους Josef Špaček και Roman Simović στο βιολί, τον David Bogorad στη βιόλα, τον Άγγελο Λιακάκη στο βιολοντσέλο και τον Alexei Volodin στο πιάνο. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το Κουαρτέτο Εγχόρδων αρ. 8 σε ντο ελάσσονα, έργο 110, του Ντμίτρι Σοστακόβιτς (1906–1975), με ερμηνευτές τους Roman Simović και Josef Špaček στο βιολί, τον David Bogorad στη βιόλα και τον Alexander Wollheim στο βιολοντσέλο.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Επικεφαλής του Φεστιβάλ Κρήτης Βαγγέλης Ζάχαρης, παρόντων του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Ρένας Παπαδάκη, και πλήθους κόσμου, καλωσόρισε όλους για την παρουσία τους και ευχαρίστησε για την επιτυχημένη διοργάνωση όλους τους συντελεστές. Παράλληλα ο κ. Ζάχαρης αναφερόμενος στη διοργάνωση, πρόσθεσε :

«Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Μια σχέση που ωριμάζει και αναπτύσσεται συνεχώς. Κάθε χρόνο γίνεται πιο ισχυρή γιατί έτσι ζητούν οι συμπολίτες μας. Ξεκινήσαμε δειλά με μια συναυλία στο Θέατρο της Αρχαίας Άπτερας, η μία συναυλία έγινε δύο και σήμερα τα δελτία εισόδου εξαντλούνται σε δέκα λεπτά. Φέτος, για πρώτη χρονιά, έχουμε τη χαρά να συνδράμουμε σε αυτήν την πρώτη μουσική γέφυρα προς το Ηράκλειο, ιδέα που αγκαλιάστηκε από όλους εσάς που σπεύσατε να προμηθευτείτε τα δελτία σας σε μόλις λίγες ώρες.»

Από την πλευρά του, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων κ. Γιώργος Μαθιουλάκης, αφού ευχαρίστησε για την συνεργασία την Περιφέρεια Κρήτης, τόνισε:

«Είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενος που φέτος κάνουμε άνοιγμα πέραν της πόλης των Χανίων και πραγματοποιήσαμε, μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, αυτή την πρώτη συναυλία μας στο Ηράκλειο. Επενδύουμε στην εξωστρέφεια δίνοντας τη δυνατότητα στο φιλόμουσο κοινό του Ηρακλείου να γίνει κοινωνός μιας μεγάλης γιορτής που φέρνει κοντά μας καλλιτέχνες διεθνούς βεληνεκούς.»