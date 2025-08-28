ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Το ευχαριστώ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου για τη νέα δωρεά οργάνων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η διαδικασία δωρεάς ιστών, και συγκεκριμένα η λήψη κερατοειδών από 38χρονη δότρια που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με άρτια συνεργασία μεταξύ των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου και της εξειδικευμένης μονάδας λήψης και μεταμόσχευσης της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, καθώς και του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ο ρόλος του οποίου υπήρξε καταλυτικός για τον συντονισμό της διαδικασίας. Η σύμπραξη όλων αυτών των φορέων, με κοινό γνώμονα τον σεβασμό προς τον δότη και την ελπίδα για την ίαση των ληπτών, αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα ανθρωπιάς και ιατρικής αριστείας.

Η Διοίκηση του Βενιζέλειου Νοσοκομείου εκφράζει τα βαθύτατα και ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας, που με γενναιότητα και ανθρωπιά αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα, προσφέροντας σε συνανθρώπους μας την ελπίδα για μια νέα ζωή.

Χειροκροτήθηκαν θερμά στο κατάμεστο "Μάνος Χατζιδάκις" οι διεθνούς φήμης καλλιτέχνες στην συναυλία του φεστιβάλ Δωματίου Χανίων στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.
Βατσινά για το μεταναστευτικό: 10.000 αφίξεις, 0 λύσεις – Η Κρήτη στο έλεος της αδράνειας
