Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου από το μοιραίο βράδυ της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο, με τους συγγενείς και τον κόσμο που βρίσκεται στο πλευρό τους να ζητούν για μία ακόμα φορά «Δικαιοσύνη» στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα

Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα

Κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Προσαγωγές και αυστηρά μέτρα από την ΕΛ.ΑΣ.

«Το έγκλημα των Τεμπών δεν θα συγκαλυφθεί»

Εκπρόσωπος του συλλόγου φοιτητών Νομικής επισήμανε στο in πως «ήρθαμε εδώ για άλλη μια φορά εν όψει της συμπλήρωσης τριών χρόνων από το έγκλημα των Τεμπών, για να κάνουμε σαφές ότι αυτό το έγκλημα δεν πρόκειται να συγκαλυφθεί, να ξεχαστεί».

«Ήρθαμε εδώ να κάνουμε εμφανή τα αιτήματά μας για να μην ξαναγίνουν ‘νέα Τέμπη’, να μην επαναληφθεί αυτό το έγκλημα ούτε στον σιδηρόδρομο, ούτε στα εργοστάσια, ούτε πουθενά. Απαιτούμε εδώ και τώρα δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι όσο ψηλά και να βρίσκονται.

Κρατικοποίηση του σιδηροδρόμου χωρίς αποζημίωση στη Hellenic Train, να περάσουν οι σιδηρόδρομοι στον έλεγχο των εργαζομένων που τόσο καιρό προειδοποιούσαν για το έγκλημα των Τεμπών. Απαιτούμε τώρα να σταματήσει η βάρβαρη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, αυτή η πολιτική που από τα Τέμπη μέχρι τις σχολές μας, μάς τσακίζει το μέλλον και μας παίρνει τη ζωή».

Στο Σύνταγμα και η Μαρία Καρυστιανού

Αν και δεν είχε κάνει γνωστές τις προθέσεις της, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού δίνει το «παρών» στο συλλαλητήριο του Συντάγματος.

Συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου

Πλήθος κόσμου συνεχίζει να προσέρχεται στην πλατεία Συντάγματος από τους σταθμούς του Μετρό που είναι ανοιχτοί.

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται από τους σταθμούς: «Ευαγγελισμός», «Ομόνοια» και «Μοναστηράκι».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. στο Σύνταγμα βρίσκονται περισσότεροι από 20.000 κόσμου.

Δύο συλλήψεις στο Σύνταγμα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι προσαγωγές είναι 67 μέχρι τώρα, ενώ οι δύο εξ αυτών μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Ελευθεριάδης: Με απείλησαν με προσαγωγή

Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης ανέβηκε στο βήμα σχολιάζοντας το συμβάν με τους αστυνομικούς ενώ κατευθυνόταν προς το Σύνταγμα.

Όπως είπε, ενώ ήξεραν ποιος είναι τον κράτησαν μισή ώρα στα Προπύλαια και τον απείλησαν με προσαγωγή

Μακριά από τα συλλαλητήρια που πραγματοποιούνται σε πάνω από 80 περιοχές της χώρας για τη «μαύρη» επέτειο από την τραγωδία στα Τέμπη, απλοί άνθρωποι προσέρχονται στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η αδιανόητη τραγωδία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και άφησε ένα ανοιχτό τραύμα στην κοινωνία.

Εκεί, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου συρρέουν κατά δεκάδες οι πολίτες, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο και τα αναμνηστικά, αφήνουν ένα λουλούδι και ανάβουν ένα κεράκι στο εκκλησάκι.

Δεκάδες προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που βρίσκονται στους δρόμους της Αθήνας έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 60 προσαγωγές.

«Πάρε με όταν φτάσεις»

Ο κόσμος που βρίσκεται στο Σύνταγμα κρατά πλακάτ με συνθήματα.

«Πάρε με όταν φτάσεις», «Η ζωή μας έχει αξία, όχι τα λεφτά» είναι μερικά από αυτά.

Αρκετός κόσμος βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος για να διαδηλώσει μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, στην επέτειο των τριών ετών από το μοιραίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κόσμος ξεπερνά τις 8.000.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Καταγγελία της ΕΦΕ για ελέγχους σε φωτορεπόρτερ απο την ΕΛ.ΑΣ.

Πέρα από τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, έγινε προσπάθεια οι αστυνομικοί να κάνουν σωματικό έλεγχο και σε φωτορεπόρτερ, όπως καταγγέλλει η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, καταδικάζοντας τις ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Αυτή η πρακτική σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων μας συνεχίστηκε ακόμα και μετά την υπόδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας και αφού τους δηλώθηκε η ιδιότητα τους. Η πρακτική αυτή έχει ως στόχο να τρομοκρατήσει όσους διαμαρτύρονται για τις διαχρονικές ελλείψεις στους σιδηροδρόμους, και σε όσους βάζουν στο στόχαστρο την πολιτική που μας τσακίζει» σημειώνει η ΕΦΕ.

«Απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει η πρακτική της “εξακρίβωσης” στους συναδέλφους φωτορεπόρτερ, που κάνουν τη δουλειά τους, όπως και οι αναιτιοι και προκλητικοί έλεγχοι στον λαό που βρίσκεται σήμερα στους δρόμους» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Κάνουν σωματικό έλεγχο σε συγγενή θύματος

Αντιμέτωπος με αστυνομικούς ήρθε στα Προπύλαια ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, ο οποίος έχασε τη μητέρα του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Οι αστυνομικοί θέλησαν να προχωρήσουν σε σωματικό έλεγχο, κάτι που αρνήθηκε ο κ. Ελευθεριάδης.

Έτσι, αναμένεται περιπολικό για την προσαγωγή του.

Στις 12:00 η μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Κλείνουν έξι σταθμοί του μετρό

Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση για τα Τέμπη θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στο άγαλμα Βενιζέλου, με πλήθος συλλόγων και φορέων να καλούν σε συμμετοχή στην κινητοποίηση. Λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα παραμείνουν από τις 10:00 οι εξής έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης:

«Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός»,

«Δημοκρατίας»,

«Βενιζέλου»,

«Αγίας Σοφίας»,

«Σιντριβάνι»,

«Πανεπιστήμιο».

Σε στάση εργασίας έχουν προχωρήσει οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ από την έναρξη της βάρδιας του Σαββάτου έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Κανονικά θα λειτουργήσουν τα λεωφορεία ΑΜΕΑ και η νυχτερινή γραμμή 1Ν.

Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ

Πυρά στη Νέα Δημοκρατία για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας πως «η ελληνική κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κυνική επιχείρηση εκ μέρους της κυβέρνησης συγκάλυψης ευθυνών πολιτικών προσώπων».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως «τρία χρόνια μετά τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, το συμπέρασμα προβάλλει αμείλικτο: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της Νέας Δημοκρατίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε ότι «η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα». Διαβάστε όλη τη δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ.

Πώς θα κινηθούν σήμερα τα μέσα μεταφοράς

Τα σωματεία των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ προσάρμοσαν τα δρομολόγιά τους προκειμένου να γίνει εφικτή η μετάβαση των διαδηλωτών στο συλλαλητήριο.

Ο κόσμος που θα λάβει μέρος στα συλλαλητήρια έχει ξεκινήσει να συγκεντρώνεται, με αποτέλεσμα να κλείνουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Εξονυχιστικοι έλεγχοι της αστυνομίας σε όλο το κέντρο της Αθήνας σε διαδήλωτές που προσέρχονται στις συγκεντρώσεις. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν γίνει 14 προσαγωγές μέχρι τώρα.

Υπενθυμίζεται ότι 5.000 αστυνομικοί επί ποδός από διάφορες υπηρεσίες σε όλο το κέντρο της Αθήνας

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

