Στους συναρμόδιους Υπουργούς η αποκατάσταση των ζημιών στον παραλιακό δρόμο των Γουβών

Το ζήτημα άμεσης αποκατάστασης των πρόσφατων ζημιών στον παραλιακό δρόμο των Γουβών, αλλά και της συνολικής προστασίας του παράκτιου μετώπου, επαναφέρει με επιστολή του προς τα συναρμόδια Υπουργεία, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Ειδικότερα, μετά από την επιστολή του προς τον κ. Περιφερειάρχη Κρήτης, ο κ. Δοξαστάκης απέστειλε νέα επιστολή, που απευθύνεται προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, καθώς και τους συναρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς. Στο πλαίσιο της επιστολής του ο Δήμαρχος Χερσονήσου ζητά την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων φθορών που έχουν προκληθεί από τη διάβρωση και τον έντονο θαλάσσιο κυματισμό.

Η επιστολή συνοδεύεται από τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπου και περιγράφεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση και τεκμηριώνεται η ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την άρση της επικινδυνότητας και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της περιοχής.

Ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι η αποκατάσταση των ζημιών πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα, στο πλαίσιο της υφιστάμενης ακτομηχανικής μελέτης που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Κρήτης, ενώ σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα απαιτείται η ανάθεση και υλοποίηση της νέας μελέτης που έχει ήδη προταθεί αρμοδίως.

Στην επιστολή, η οποία συνοδεύεται απ’ όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τονίζεται, επίσης, η ιδιαίτερη σημασία του παράκτιου μετώπου του Δήμου Χερσονήσου, του πλέον τουριστικού Δήμου της χώρας, με καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση του ΑΕΠ και στην απασχόληση χιλιάδων εργαζομένων.

«Η Δημοτική Αρχή παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και συνεχίζει να διεκδικεί την άμεση ενεργοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες σε μια ζωτικής σημασίας γεωγραφική ζώνη, της τοπικής οικονομίας και της δημόσιας ασφάλειας» αναφέρει ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης.