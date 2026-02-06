Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για τα έργα του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου»: «Αμετακίνητη επιδίωξη μας, ο ΒΟΑΚ ο οποίος θα εξακολουθήσει να διασχίζει την πόλη, να πάψει να την διαιρεί»

«Αυτή είναι η στιγμή για τα συμπληρωθεί το έργο έτσι ώστε, και αυτό αποτελεί την αμετακίνητη επιδίωξη μας, ο ΒΟΑΚ ο οποίος θα εξακολουθήσει να διασχίζει την πόλη, να πάψει να την διαιρεί» επισημαίνει με δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, έπειτα και από την συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα, τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνώπουλο την Πέμπτη 5/2.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι έχουν γίνει συγκεκριμένες προτάσεις, η βάση των οποίων βρίσκεται στους πρόσθετους λόγους και την Τεχνική Έκθεση την οποία κατέθεσε η Δημοτική Αρχή στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Νοέμβριο του 2024 ενισχύοντας την προσφυγή και επεσήμανε: «Αυτές οι προτάσεις έχουν εξειδικευθεί και είναι απολύτως ώριμες οι συνθήκες να δοθεί η εντολή από το Υπουργείο για την ανάθεση της συμπληρωματικής μελέτης.

Η μελέτη θα προβλέπει σε πρώτο πλάνο τα κυκλοφοριακά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Θα έχει όμως πρόβλεψη και υδραυλικών έργων διότι έχουν εντοπιστεί σημαντικά προβλήματα στην απορροή των υδάτων και το αντιπλημμυρικό ζήτημα είναι μείζον ζήτημα πολιτικής προστασίας για την πόλη. Απαιτούνται και γεωτεχνικές έρευνες και προκαταρκτικές στατικές μελέτες. Αυτό είναι ένα πακέτο για το οποίο πρέπει να δοθεί εντολή ανάθεσης, έτσι ώστε η μελέτη να έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες».

Μιλώντας για τα επόμενα βήματα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε ότι το διάστημα των έξι μηνών είναι επαρκές για να ολοκληρωθεί η μελέτη, προκειμένου στη συνέχεια μια συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να καταλήξει σε έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων:

«Όλη αυτή η διαδρομή μας οδηγεί σε ένα συμπληρωματικό έργο και αυτό με τη σειρά του μας οδηγεί στον στόχο τον οποίο θέσαμε εξαρχής και από τον οποίο δεν μετακινούμαστε: Να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη, σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, που αφορά και τον Δήμο Μαλεβιζίου με τον οποίο είμαστε σε απολύτως κοινή γραμμή. Με τη βελτίωση αυτή, ταυτοχρόνως, θα ωφεληθεί και η κυκλοφορία στο νέο αυτοκινητόδρομο».

Αναφερόμενος στις προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε τη βελτίωση των κόμβων οι οποίοι εντάσσονται στο έργο του ΒΟΑΚ, το παράπλευρο δίκτυο το οποίο πρέπει να βελτιωθεί και σε κάποια σημεία και να κατασκευαστεί, σε ένα συνολικό μήκος 22 χιλιομέτρων (11 συν 11), καθώς και τα στέγαστρα που θα γεφυρώσουν την πόλη και θα έχουν κατ’ εξοχήν κυκλοφοριακή λειτουργία:

«Αυτό είναι από τα πιο βασικά συστατικά της παρέμβασης την οποία επιδιώκουμε στο συμπληρωματικό έργο και εφόσον πραγματοποιηθεί θα αλλάξει τα κυκλοφοριακά δεδομένα στο πολεοδομικό συγκρότημα και θα έλεγα ακόμα και στη φυσιογνωμία της πόλης. Θα αποτελέσει ένα έργο το οποίο θα έχει ιδιαιτερότητες που φτάνουν μέχρι το σημείο της πρωτοτυπίας. Το επιδιώκουμε αυτό, το αξίζει το Ηράκλειο. Φτάνοντας στο σημείο αυτό, θα έχουμε καλύψει χαμένο έδαφος δεκαετιών υστέρησης, που θα έπρεπε να μας αναγνωριστεί ότι το ανεχθήκαμε και σαν κάτοικοι της πόλης».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου μίλησε και για την προσφυγή του Δήμου στο ΣτΕ, τονίζοντας ότι: «Με τα δεδομένα αυτά, δεν ζητάμε αναβολή αλλά δεν έχουμε αντίρρηση για αναβολή. Ωστόσο είναι προφανές ότι η προσφυγή μας παραμένει ισχυρή μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι όλα όσα είπαμε όχι απλώς θα γίνουν, αλλά ότι γίνονται με ένα τρόπο που είναι μη αναστρέψιμος».