Ηράκλειο:Δύο άτομα ,ένας ενήλικος και ένας ανήλικος είχαν στην κατοχή τους κάνναβη και κοκαΐνη

Συνελήφθησαν αλλοδαπός και ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν σχεδόν 186 γραμμάρια κάνναβης και 1,3 γραμμάρια κοκαΐνης

Επίσης συνελήφθη ημεδαπός κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν σήμερα (06.02.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 20χρονος αλλοδαπός και ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών αλλά και της πρόληψης της παραβατικότητας ανηλίκων και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, πρωινές ώρες σήμερα (06.02.2026) οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες και χώρους που χρησιμοποιούν ο αλλοδαπός και ο ημεδαπός κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• 185,81 γραμμάρια κάνναβης

• μικροποσότητα κοκαΐνης

• Ζυγαριά ακριβείας

Επίσης συνελήφθη 54χρονος ημεδαπός κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας του ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Αρμόδια Εισαγγελική αρχή .

Προανάκριση ενεργείται από Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.