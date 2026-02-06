Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Δύο άτομα ,ένας ενήλικος και ένας ανήλικος είχαν στην κατοχή τους κάνναβη και κοκαΐνη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν αλλοδαπός και ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν σχεδόν 186 γραμμάρια κάνναβης και 1,3 γραμμάρια κοκαΐνης

Επίσης συνελήφθη ημεδαπός κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν σήμερα (06.02.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 20χρονος αλλοδαπός και ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών αλλά και της πρόληψης της παραβατικότητας ανηλίκων και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, πρωινές ώρες σήμερα (06.02.2026) οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες και χώρους που χρησιμοποιούν ο αλλοδαπός και ο ημεδαπός κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• 185,81 γραμμάρια κάνναβης
• μικροποσότητα κοκαΐνης
• Ζυγαριά ακριβείας

Επίσης συνελήφθη 54χρονος ημεδαπός κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας του ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Αρμόδια Εισαγγελική αρχή .

Προανάκριση ενεργείται από Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Γόρτυνας:Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου...

0
Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών «Αιματοκρήτης», ο Σύλλογος Γονέων και...

Δημοσκόπηση: Στους τρεις δημοφιλέστερους Περιφερειάρχες της χώρας...

0
Στην πρώτη δεκάδα των Δημάρχων τρεις Κρητικοί! Έρευνα σε 6.005...

Δήμος Γόρτυνας:Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου...

0
Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών «Αιματοκρήτης», ο Σύλλογος Γονέων και...

Δημοσκόπηση: Στους τρεις δημοφιλέστερους Περιφερειάρχες της χώρας...

0
Στην πρώτη δεκάδα των Δημάρχων τρεις Κρητικοί! Έρευνα σε 6.005...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για τα έργα του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου»: «Αμετακίνητη επιδίωξη μας, ο ΒΟΑΚ ο οποίος θα εξακολουθήσει να διασχίζει την πόλη, να πάψει να την διαιρεί»
Επόμενο άρθρο
Αναβάθμιση σχολείων στον Δήμο Σφακίων από την Περιφέρεια Κρήτης για την ενίσχυση της προσβασιμότητας μαθητών με αναπηρία
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Γόρτυνας:Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στο Ασήμι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών «Αιματοκρήτης», ο Σύλλογος Γονέων και...

Δημοσκόπηση: Στους τρεις δημοφιλέστερους Περιφερειάρχες της χώρας ο Αρναουτάκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην πρώτη δεκάδα των Δημάρχων τρεις Κρητικοί! Έρευνα σε 6.005...

Δήμος Πλατανιά:Εορτασμός της 129ης Επετείου της Μάχης του Πύργου των Βουκολιών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με την Ι.Μ. Κισσάμου...

Σία Κοσιώνη: To συγκινητικό μήνυμα μετά την πολυήμερη νοσηλεία της – Οι φωτογραφίες με την οικογένειά της

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ευγνωμοσύνη της δημοσιογράφου Η Σία Κοσιώνη πήρε εξιτήριο από...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST