Αναβάθμιση σχολείων στον Δήμο Σφακίων από την Περιφέρεια Κρήτης για την ενίσχυση της προσβασιμότητας μαθητών με αναπηρία

Την απόφαση ένταξης για την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Σφακίων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 270.130,52 €, αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εστιάζει στην ουσιαστική βελτίωση της φυσικής προσβασιμότητας των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία (ΑμεΑ), υπηρετώντας την πολιτική της Περιφέρειας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη δημιουργία σχολείων χωρίς αποκλεισμούς.

Οι εργασίες κτιριακής αναβάθμισης θα υλοποιηθούν στις σχολικές μονάδες: Γυμνάσιο/Λύκειο Χώρας Σφακίων και Δημοτικό Σχολείο Βουβά.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει κατασκευή σύγχρονων χώρων υγιεινής (WC ΑμεΑ), σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές προσβασιμότητας. Εξασφάλιση πλήρους κατακόρυφης και οριζόντιας προσβασιμότητας, με στοχευμένες παρεμβάσεις που καθιστούν τις σχολικές εγκαταστάσεις λειτουργικές και ασφαλείς για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει σταθερά στην αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η υλοποίηση έργων που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα σχολεία κρίνεται ως επιβεβλημένη δράση για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μαθητών. Στόχος παραμένει η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει την αυτονομία και την ασφάλεια, εξαλείφοντας τα φυσικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 1η Ιουλίου 2026, με ορίζοντα ολοκλήρωσης των εργασιών την 31η Ιουλίου 2029. Για την εκτέλεση του έργου, ο Δήμος Σφακίων θα προχωρήσει σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Χανίων.