Δήμος Πλατανιά:Εορτασμός της 129ης Επετείου της Μάχης του Πύργου των Βουκολιών

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με την Ι.Μ. Κισσάμου & Σελίνου το Δημοτικό Σχολείο και τους εκπαιδευτικούς και τοπικούς φορείς της Κοινότητας Βουκολιών, τίμησαν την επέτειο των 129 χρόνων από τη Μάχη του Πύργου Βουκολιών, μια σημαντική στιγμή της Τοπικής Ιστορίας καθώς η έκβαση της ήταν καθοριστική για την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Οθωμανούς.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, στον χαιρετισμό του, τόνισε ότι “…ο Δήμος Πλατανιά πραγματοποιεί, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, εκδηλώσεις τιμής και μνήμης σε όλο του το εύρος, ώστε να λειτουργήσουν , κυρίως στους νέους, ως μαθήματα Τοπικής Ιστορίας και διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη που είναι άμεσα συνυφασμένη με την πολιτιστική μας ταυτότητα. Για το λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι στην τοπική αυτή εορτή συμμετέχει ενεργά και η εκπαιδευτική κοινότητα, μεταφέροντας τα διαχρονικά μηνύματα της ενότητας, της αγωνιστικότητας και της αυτοθυσίας στις νεότερες γενιές.. ”

Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Σοφία Μαλανδράκη-Κρασουδάκη, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης των μηνυμάτων της αγωνιστικότητας και της αυτοθυσίας των πολεμιστών στη Μάχη του Πύργου των Βουκολιών και στη μετάδοσή τους στη νέα γενιά.

Ομιλία για τα γεγονότα της νικηφόρας Μάχης των Βουκολιών και για τη σημασία της για τη μετέπειτα απελευθέρωση της Κρήτης από τον οθωμανικό ζυγό έκανε ο Εκπαιδευτικός του Δημοτικού Σχολείου Βουκολιών κος Παναγιώτης Παπαδάκης, ενώ η Ριζίτικη Παρέα της Καλλιθέας απέδωσε ριζίτικο για τη Μάχη του Πύργου Βουκολιών.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Πλατανιά κ. Γιώργος Καλαϊτζάκης, Χρυσούλα Μαραγκουδάκη και Πολυχρόνης Σημαντηράκης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πλατανιά κ. Αρτέμης Κουτσαυτάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βουκολιών κ. Χαράλαμπος Καλαϊτζάκης , εκπρόσωπος της Υφυπουργού Μετναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, κας Σέβης Βολουδάκη, εκπρόσωπος του Βουλευτή Χανίων κου Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη, ο Πρόεδρος της ΕΠΟΦΕΚ κ. Εμμανουήλ Μπουρδάκης, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές και εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδες της Δ.Ε Βουκολιών, τοπικών φορέων, συλλόγων, καθώς και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.