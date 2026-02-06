Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Δημοσκόπηση: Στους τρεις δημοφιλέστερους Περιφερειάρχες της χώρας ο Αρναουτάκης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην πρώτη δεκάδα των Δημάρχων τρεις Κρητικοί!

Έρευνα σε 6.005 πολίτες αποτυπώνει ικανοποίηση, επιδόσεις και εκπλήξεις σε Περιφέρειες και Δήμους μετά δύο χρόνια θητείας σε όλη χώρα – Η θέση δημοφιλίας του Σταύρου Αρναουτάκη και των Δημάρχων των μεγάλων πόλεων της Κρήτης

Στην αξιολόγηση των 13 Περιφερειαρχών της χώρας για τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας τους εστιάζει το δεύτερο μέρος της πανελλαδικής δημοσκόπησης του aftodioikisi.gr, η οποία διεξήχθη από 5 έως 19 Ιανουαρίου σε δείγμα 6.005 πολιτών.

Περιφερειάρχες: Πάνω από τον μέσο όρο ο Σταύρος Αρναουτάκης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο πανελλαδικός μέσος όρος ικανοποίησης των πολιτών από τους Περιφερειάρχες («πολύ» και «αρκετά ικανοποιημένοι») ανέρχεται στο 34%. Πάνω από αυτό το ποσοστό βρίσκονται 5 από τους 13 Περιφερειάρχες, ανάμεσά τους και ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος καταλαμβάνει την 3η θέση με 35%.

Αναλυτικά οι πρώτες θέσεις:

Γιώργος Αμανατίδης: 1η θέση με 39%, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περιοχή λόγω απολιγνιτοποίησης

Δημήτρης Κουρέτας: 2η θέση με 36%

Νίκος Χαρδαλιάς, Νεκτάριος Φαρμάκης και Σταύρος Αρναουτάκης: ισοβαθμία στην 3η θέση με 35%

Στον μέσο όρο (34%) βρίσκεται ο Κώστας Μουτζούρης, ενώ χαμηλότερα καταγράφονται οι υπόλοιποι επτά Περιφερειάρχες. Στην τελευταία θέση με 21% βρίσκεται η Αθηνά Αηδονά.

Η έρευνα για τους Δημάρχους
Η δημοσκόπηση ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση 60 Δημάρχων. Ο μέσος όρος ικανοποίησης των πολιτών ανέρχεται μόλις στο 29%:

34 δήμαρχοι βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο

7 ακριβώς στη «βάση»

19 κάτω από αυτήν

Ισχυρή παρουσία δημάρχων της Κρήτης
Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα για την Κρήτη, καθώς τρεις δήμαρχοι βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα δημοφιλίας πανελλαδικά:

Παναγιώτης Σημανδηράκης (Χανιά): 5η θέση με 39%

Γιώργης Μαρινάκης (Ρέθυμνο): 9η θέση με 37%

Αλέξης Καλοκαιρινός (Ηράκλειο): 10η θέση με 36%, ισοβαθμώντας με δημάρχους μεγάλων πόλεων όπως Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται:

Ανδρέας Κονδύλης (Άλιμος) και Ανδρέας Παχατουρίδης (Περιστέρι) με 51%

Ακολουθεί ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος (Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης) με 49%https://www.aftodioikisi.gr/

