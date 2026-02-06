Δήμος Γόρτυνας:Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στο Ασήμι

Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών «Αιματοκρήτης»,

ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείων Ασημίου, η Κοινότητα

και η Ενορία Ασημίου και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μεσαράς «Αστερίωνας»,

με την στήριξη του Δήμου Γόρτυνας, διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία

την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, ώρες 10:00 – 13:30, στο ΚΕΠ Ασημίου.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810-239773, 6978247010

και στην ιστοσελίδα www.aimatocritis.gr.