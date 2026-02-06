Αναζήτηση
Δήμος Γόρτυνας:Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στο Ασήμι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών «Αιματοκρήτης»,
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείων Ασημίου, η Κοινότητα
και η Ενορία Ασημίου και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μεσαράς «Αστερίωνας»,
με την στήριξη του Δήμου Γόρτυνας, διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία
την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, ώρες 10:00 – 13:30, στο ΚΕΠ Ασημίου.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810-239773, 6978247010
και στην ιστοσελίδα www.aimatocritis.gr.

