Δήμος Γόρτυνας:Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στο Ασήμι

Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών «Αιματοκρήτης»,
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείων Ασημίου, η Κοινότητα
και η Ενορία Ασημίου και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μεσαράς «Αστερίωνας»,
με την στήριξη του Δήμου Γόρτυνας, διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία
την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, ώρες 10:00 – 13:30, στο ΚΕΠ Ασημίου.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810-239773, 6978247010
και στην ιστοσελίδα www.aimatocritis.gr.
Ημερομηνία:
Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών «Αιματοκρήτης»,
Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text