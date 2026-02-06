Ρέθυμνο:Ημερήσια εκδρομή στο Ηράκλειο για την Χειροτονία του νέου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων

Η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, με αφορμή την εις Επίσκοπον Χειροτονία του Θεοφιλεστάτου Εψηφισμένου Μητροπολίτου Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ. Ιωακείμ, διοργανώνει, την Κυριακή, 15η Φεβρουαρίου 2026, ημερήσια εκδρομή στο Ηράκλειο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία και τη Χειροτονία του Θεοφιλεστάτου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Μηνά Ηρακλείου, γεύμα στο Ηράκλειο, προσκύνημα σε δύο Ιερές Μονές και επιστροφή στο Ρέθυμνο νωρίς το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνείτε με τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Νικηφόρο, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στα τηλέφωνα: 2831036016 (γραφείου) και 6942042124 (κινητό).