Super League 2 | Στα play out τα “φώτα”για σήμερα Σάββατο 30/3

Σήμερα οι αγώνες των Play out
Σήμερα Σάββατο 30/3 θα διεξαχθούν οι αγώνες των Play out με τον Γιούχτα να υποδέχεται το Αιγάλεω.
Αναλυτικά όλα τα ματς
Play off
2η αγωνιστική
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024
Ωρα εναρξης: 14:30′ (Action 24)
Γήπεδο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΧΑΝΙΑ
ΦΩΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΨΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ωρα εναρξης: 16:45′ (Action 24)
Γήπεδο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”
ATHENS KALLITHEA F.C. – ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Ο.
ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΤΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΥΛΑ ΧΑΣΑΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
-Ρεπό: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Play Out
2η αγωνιστική
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024
Ωρα εναρξης: 16:00′ (sl2.muvi.com) (χωρίς θεατές!)
Γήπεδο: “ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ” Γ.Σ.Σ. – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΛΑΜΠΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΕΞΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ωρα εναρξης: 16:00′ (sl2.muvi.com)
Γήπεδο: “ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΕΙΟ” ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΑΝΩΝ
ΓΙΟΥΧΤΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΠΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΑΡΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ωρα εναρξης: 16:00′ (sl2.muvi.com)
Γήπεδο: ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΕ “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ” Σ.Φ.Π. – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ
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