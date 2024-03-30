Super League 2 | Στα play out τα “φώτα”για σήμερα Σάββατο 30/3

By Sports Team

Σήμερα οι αγώνες των Play out

Σήμερα Σάββατο 30/3 θα διεξαχθούν οι αγώνες των Play out με τον Γιούχτα να υποδέχεται το Αιγάλεω.

Αναλυτικά όλα τα ματς

Play off

2η αγωνιστική

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024

Ωρα εναρξης: 14:30′ (Action 24)

Γήπεδο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΧΑΝΙΑ

ΦΩΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΨΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΠΑΛΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ωρα εναρξης: 16:45′ (Action 24)

Γήπεδο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ”

ATHENS KALLITHEA F.C. – ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Ο.

ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΧΡΗΤΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΟΥΛΑ ΧΑΣΑΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

-Ρεπό: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Play Out

2η αγωνιστική

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024

Ωρα εναρξης: 16:00′ (sl2.muvi.com) (χωρίς θεατές!)

Γήπεδο: “ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ” Γ.Σ.Σ. – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΛΑΜΠΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΕΞΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ωρα εναρξης: 16:00′ (sl2.muvi.com)

Γήπεδο: “ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΕΙΟ” ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΧΑΝΩΝ

ΓΙΟΥΧΤΑΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ

ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΠΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΑΣΚΑΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΑΡΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ωρα εναρξης: 16:00′ (sl2.muvi.com)

Γήπεδο: ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΕ “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ” Σ.Φ.Π. – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ

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