Συγχαρητήρια Ανακοίνωση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης για τον συνθέτη Γεώργιο Κουμεντάκη

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, τον συνθέτη Γεώργιο Κουμεντάκη, για την ανανέωση, για τέταρτη συνεχόμενη τριετία, της θητείας του στην Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), σύμφωνα με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα.

Ο κ. Κουμεντάκης έχει συμπληρώσει εννέα χρόνια στη θέση αυτή και αποτελεί τον πρώτο Καλλιτεχνικό Διευθυντή στην 85χρονη ιστορία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στον οποίο ανατίθεται τέταρτη συνεχόμενη θητεία, γεγονός που συνιστά ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή για τη συμμετοχή του κ. Κουμεντάκη στο Συμβούλιο Διοίκησής του και αναγνωρίζει τη σημαντική και πολυσχιδή συμβολή του στον ελληνικό και διεθνή πολιτισμό, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο του στην καλλιτεχνική αναβάθμιση και τη διεθνή εξωστρέφεια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης του εύχεται ολόψυχα κάθε επιτυχία στη νέα του θητεία, με υγεία, δημιουργικότητα και περαιτέρω διακρίσεις.