Hράκλειο:Ολοκληρώνονται οι εργασίες αναβάθμισης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Ηρακλείου

Ενισχύεται η εύρυθμη μελλοντική λειτουργία του και η ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών

Ολοκληρώνονται οι εργασίες αναβάθμισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταλλικών στοιχείων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Ηρακλείου.

Το έργο που κρίνονταν αναγκαίο μετά από πολλά χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας του ΣΜΑ Ηρακλείου, ενισχύει την εύρυθμη μελλοντική λειτουργία του και κυρίως την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών πολιτών και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Καθαριότητας με συνολικό προϋπολογισμό 70.000 ευρώ από ιδίους πόρους.

Ενδεικτικά οι εργασίες που έγιναν είναι οι εξής:

• Εγκατάσταση νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με φωτιστικά σώματα και νέες καλωδιώσεις – σωληνώσεις.

• Εργασίες συντήρησης και ενίσχυση του πυροσβεστικού συγκροτήματος.

• Συντήρηση και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου πυροσβεστικών φωλεών

• Νέο δάπεδο και νέο στέγαστρο στον χώρο εγκατάστασης πυροσβεστικού συγκροτήματος.

• Αποξήλωση και τοποθέτηση πέντε νέων οικίσκων εποπτείας θέσεων μεταφόρτωσης για κάθε σιλό, με ενίσχυση του σκελετού έδρασης.

• Τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας αποκλεισμού χοανών και τοποθέτηση σχετικής σήμανσης.

• Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων μεταλλικών στοιχείων στο στηθαίο και στο τμήμα υποδοχής των χοανών σε όλες τις θέσεις εκφόρτωσης απορριμμάτων.

• Τοποθέτηση σημάνσεων ασφαλείας εξοπλισμού, σηματοδότησης και φωτισμού.

• Τοποθέτηση στοιχείων ενίσχυσης βάσεως όλων των σιλό.

• Αντικατάσταση φθαρμένων λάστιχων απόληξης χοανών και κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση κουρτινών αποφυγής διασκορπισμού των υλικών από τα κοντέινερ περισυλλογής.

Με δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, & Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο αναγκαίο και σημαντικό για την υπηρεσία καθαριότητας: «Μπορεί να είναι μια παρέμβαση που δεν φαίνεται στο ευρύ κοινό αλλά αφορά τον δεύτερο κρίκο της μεγάλης αλυσίδας διαχείρισης των απορριμμάτων και συγκεκριμένα το στάδιο μετά την αποκομιδή και πριν την τελική επεξεργασία τους.

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ηρακλείου είναι μια υποδομή που λειτουργεί αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Ήταν μια γερασμένη υποδομή με αρκετά προβλήματα και με τις εργασίες αυτές είμαστε βέβαιοι ότι διασφαλίζουμε την λειτουργία του για τα επόμενα χρόνια και κυρίως ενισχύουμε την ασφάλεια τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους πολίτες που τον επισκέπτονται.»