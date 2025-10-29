Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Χανίων στην αθλήτρια της άρσης βαρών, Μ. Στρατουδάκη

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στην αθλήτρια της άρσης βαρών, Μαρία Στρατουδάκη, για την εξαιρετική της επίδοση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Νέων Νεανίδων και U23, που διεξήχθη στην Αλβανία. Η νεαρή αθλήτρια κατέκτησε δύο ασημένια και ένα χάλκινο μετάλλιο και πέτυχε νέα ρεκόρ Ευρώπης στην κατηγορία των 53 κιλών.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, επισημαίνει: «Η Μαρία, με το ταλέντο, τον αγώνα και την επιμονή της, ανεβάζει ψηλά τον Δήμο μας και τον αθλητισμό στα Χανιά για ακόμα μια φορά. Οι διακρίσεις της μας γεμίζουν υπερηφάνεια και ελπίδα για το μέλλον.

Της εύχομαι να συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα και εμείς στεκόμαστε δίπλα της σε κάθε της βήμα. Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους προπονητές, την οικογένεια και τον σύλλογο της Μαρίας για τη σημαντική αυτή επιτυχία, που προβάλλει τα Χανιά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Στέλιος Μιχαηλάκης, τονίζει: «Η επιτυχία της Μαρίας είναι φωτεινό παράδειγμα για όλους τους νέους αθλητές του τόπου μας: το όραμα, η προπόνηση και η αυταπάρνηση φέρνουν αποτέλεσμα. Ο Δήμος Χανίων θα συνεχίσει να υποστηρίζει με κάθε τρόπο τα νέα ταλέντα, καθώς εκπροσωπούν και τιμούν την τοπική μας κοινωνία».