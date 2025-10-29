ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Η:Εργασίες σύνδεσης νέων κεντρικών δικτύων σε Καμίνια, Δειλινά, Μαλάδες και ανατολικά της Θερίσου

Εργασίες σύνδεσης νέων κεντρικών δικτύων σε Καμίνια, Δειλινά, Μαλάδες και ανατολικά της Θερίσου από τη ΔΕΥΑΗ

Πιθανά προβλήματα υδροδότησης

Εργασίες σύνδεσης των νέων κεντρικών δικτύων με τα υφιστάμενα δίκτυα θα πραγματοποιηθούν από τη ΔΕΥΑΗ στις περιοχές των Καμινίων, των Δειλινών, των Μαλάδων (δρόμος Ειρήνης και Φιλίας) καθώς και ανατολικά της Θερίσου την Πέμπτη 30/10.
Για τις εργασίες, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 8 το πρωί και αναμένεται ολοκληρωθούν αργά το βράδυ της Πέμπτης, απαιτείται η διακοπή υδροδότησης στις παραπάνω περιοχές.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΗ, αμέσως μετά το πέρας των εργασιών θα ξεκινήσει η υδροδότηση των περιοχών και έως το πρωί της Παρασκευής 31/10 αναμένεται η ομαλοποίηση της. Η ΔΕΥΑΗ απευθύνει έκκληση στους δημότες για την ορθολογική χρήση του νερού.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

