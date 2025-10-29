Ηράκλειο: Έκλεισε ο ΒΟΑΚ – Αποφάσισαν να μείνουν στο μπλόκο οι αγροτοκτηνοτρόφοι

Την απόφαση να παραμείνουν στο μπλόκο επι του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ Ηρακλείου, έλαβαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι που συμμετέχουν από το πρωί στις κινητοποιήσεις του κλάδου. Με την εθνική οδό αποκλεισμένη στο ύψος του παλιού ΚΤΕΟ, η κίνηση των οχημάτων γίνεται από το επαρχιακό δίκτυο. Ανάλογα με την κυκλοφοριακή κίνηση στην παλαιά εθνική οδό, θα επιτρέπουν για λίγη ώρα την διέλευση των οχημάτων από τον ΒΟΑΚ, σε μια προσπάθεια να μην έρθει αντιμέτωπος ο κλάδος με την κοινωνία.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου με την συντονιστική επιτροπή αγώνα να έχει δεσμευτεί ότι ο οδικός άξονας θα μείνει ανοιχτός, προκειμένου να αποφευχθεί το κυκλοφοριακό έμφραγμα του Ηράκλειου και να γίνεται απρόσκοπτα η διέλευση προς και από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» για τουρίστες και πολίτες.

Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης ενημέρωσε τους παραγωγούς για τις κινήσεις τους, ζητώντας από τους αγροτοκτηνοτρόφους να ενισχύσουν το μπλόκο. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου και της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, έκανε λόγο για «κινητοποίηση, τουλάχιστον ενός δεκαημέρου».

Στόχος των διαμαρτυρόμενων αγροτοκτηνοτρόφων είναι να παραμείνουν σε κινητοποίηση μέχρι την 11η Νοεμβρίου, ημέρα διεξαγωγής του παναγροτικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα. Οι διαμαρτυρόμενοι σε δηλώσεις τονίζουν ότι βιώνουν οικονομική ασφυξία. Το αυξημένο κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους και τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων, όπως λένε, οδηγούν τον πρωτογενή τομέα σε αφανισμό.

Στην κινητοποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηράκλειο συμμετέχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις αγροτικές περιοχές του νομού καθώς και από την περιοχή των Ανωγείων αλλά και από το νομό Λασιθίου. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε όλους τους ανισόπεδους κόμβους του ΒΟΑΚ – στο ύψος του Καρτερού, του Τομπρούκ αλλά και του αεροδρομίου, προκειμένου να αποτρέψουν τον αποκλεισμό από την πλευρά των κτηνοτρόφων της κυκλοφοριακής σύνδεσης από και προς το «Νίκος Καζαντζάκης».

Αντιδρούν οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης

Η κινητοποίηση των κτηνοτρόφων έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία του τουριστικού κόσμου της Κρήτης. Με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τουριστικοί φορείς του νησιού, αναφέρουν ότι η κοινωνία και η οικονομία του νησιού δεν αντέχουν άλλο πλήγμα όπως συνέβη με την προηγούμενη κινητοποίηση της 5ης Σεπτεμβρίου, όταν για περίπου τρεις ώρες οι κτηνοτρόφοι είχαν αποκλείσει τον δρόμο του αεροδρομίου Ηρακλείου.

« Η προηγούμενη κινητοποίηση, με το κλείσιμο του αεροδρομίου και των κεντρικών οδών, προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στην εικόνα της Κρήτης διεθνώς και οδήγησε εκατοντάδες επισκέπτες σε ταλαιπωρία και οικονομικές απώλειες για τις οποίες κινήθηκαν νομικά για αποζημιώσεις», επισημαίνουν στην ανακοίνωση.

Επίσης προειδοποιούν ότι θα υπάρξουν νομικές ενέργειες εάν επαναληφθούν οι εικόνες της προηγούμενης κινητοποίησης. «Οι φορείς του τουρισμού της Κρήτης κατόπιν παρεμβάσεων, ανέστειλαν προσωρινά τις διαδικασίες, δείχνοντας υπευθυνότητα και διάθεση αποκλιμάκωσης. Αν, ωστόσο, οι κινητοποιήσεις αυτές επαναληφθούν με τον ίδιο τρόπο, η ανοχή έχει πλέον εξαντληθεί.

Αυτή τη φορά, όλες οι νόμιμες ενέργειες θα προχωρήσουν κανονικά και κάθε υπεύθυνος θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες των πράξεων του, αστικά και ποινικά. Οι φορείς του τουρισμού δηλώνουν ξεκάθαρα: Καμία κινητοποίηση δεν μπορεί να νομιμοποιεί τον αποκλεισμό βασικών υποδομών», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν δίκαια τα αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων και καλούν την Πολιτεία να βρει λύση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στο νησί, διασφαλίζοντας την ομαλότητα και ελεύθερη λειτουργία των μεταφορών καθώς και από τη Δικαιοσύνη να εφαρμόσει άμεσα το Νόμο.

Οι παραγωγοί εμφανίζονται αποφασισμένοι για δυναμικές κινητοποιήσεις που μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, με φόντο και το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που σχεδιάζεται από τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα στις 11 Νοεμβρίου στην Αθήνα.https://www.ertnews.gr/