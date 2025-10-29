Δήμος Αμαρίου:Με λαμπρότητα και συγκίνηση ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συγκίνηση τιμήθηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Αμαρίου.

Οι επίσημες δοξολογίες τελέστηκαν στη Δημοτική Κοινότητα Αποστόλων, στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής, και στη Δημοτική Κοινότητα Φουρφουρά, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου.

Μετά το πέρας των τελετών, εκφωνήθηκαν πανηγυρικοί λόγοι από το σημαιοφόρο, μαθητή του Γυμνασίου Συβρίτου, Αριστείδη Μανιουδάκη, καθώς και από τις μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Φουρφουρά, Ραφαέλλα Διαμαντάκη και Ραφαέλλα Τρουλλινού.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Η μαθητική παρέλαση πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, στον Φουρφουρά, παρουσία του Δημάρχου Αμαρίου κ. Παντελή Μουρτζανού, αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και πλήθους κόσμου σηματοδοτώντας την κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, παρουσία Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.