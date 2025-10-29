ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Αμαρίου:Με λαμπρότητα και συγκίνηση ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συγκίνηση τιμήθηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Αμαρίου.
Οι επίσημες δοξολογίες τελέστηκαν στη Δημοτική Κοινότητα Αποστόλων, στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής, και στη Δημοτική Κοινότητα Φουρφουρά, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου.

Μετά το πέρας των τελετών, εκφωνήθηκαν πανηγυρικοί λόγοι από το σημαιοφόρο, μαθητή του Γυμνασίου Συβρίτου, Αριστείδη Μανιουδάκη, καθώς και από τις μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Φουρφουρά, Ραφαέλλα Διαμαντάκη και Ραφαέλλα Τρουλλινού.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Η μαθητική παρέλαση πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, στον Φουρφουρά, παρουσία του Δημάρχου Αμαρίου κ. Παντελή Μουρτζανού, αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και πλήθους κόσμου σηματοδοτώντας την κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων.
Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, παρουσία Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: Έκλεισε ο ΒΟΑΚ – Αποφάσισαν να...

0
Την απόφαση να παραμείνουν στο μπλόκο επι του Βόρειου...

Δ.Ε.Υ.Α.Η:Εργασίες σύνδεσης νέων κεντρικών δικτύων σε Καμίνια,...

0
Εργασίες σύνδεσης νέων κεντρικών δικτύων σε Καμίνια, Δειλινά, Μαλάδες...

Ηράκλειο: Έκλεισε ο ΒΟΑΚ – Αποφάσισαν να...

0
Την απόφαση να παραμείνουν στο μπλόκο επι του Βόρειου...

Δ.Ε.Υ.Α.Η:Εργασίες σύνδεσης νέων κεντρικών δικτύων σε Καμίνια,...

0
Εργασίες σύνδεσης νέων κεντρικών δικτύων σε Καμίνια, Δειλινά, Μαλάδες...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο: Έκλεισε ο ΒΟΑΚ – Αποφάσισαν να μείνουν στο μπλόκο οι αγροτοκτηνοτρόφοι
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο: Έκλεισε ο ΒΟΑΚ – Αποφάσισαν να μείνουν στο μπλόκο οι αγροτοκτηνοτρόφοι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την απόφαση να παραμείνουν στο μπλόκο επι του Βόρειου...

Δ.Ε.Υ.Α.Η:Εργασίες σύνδεσης νέων κεντρικών δικτύων σε Καμίνια, Δειλινά, Μαλάδες και ανατολικά της Θερίσου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εργασίες σύνδεσης νέων κεντρικών δικτύων σε Καμίνια, Δειλινά, Μαλάδες...

Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο διακεκριμένος μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος πέθανε αιφνίδια,...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Επιστημονική Ημερίδα αφιερωμένη στους Αγωνιστές της Κρητικής Αντίστασης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τιμή στους Γιάννη Ζωγραφάκη από το Καστέλλι και Μιχάλη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST