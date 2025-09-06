Συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα εν μέσω ΔΕΘ – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για Τέμπη

Μαζικό «παρών» από πολίτες αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος, μετά το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού.
Σε εξέλιξη είναι συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πολίτες διαδηλώνουν την αγανάκτησή του εν μέσω ΔΕΘ, ενώ στο Σύνταγμα πλήθος κόσμου αποδοκιμάζει την κυβέρνηση για την υπόθεση των Τεμπών.
Οι συγκεντρωμένοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με τη λέξη αυτή να είναι και το σύνθημα της σημερινής συγκέντρωσης και να αναγράφεται με μεγάλα γράμματα στην οθόνη που υπάρχει στην εξέδρα.
