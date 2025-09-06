ΕΛΛΑΔΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Live ο Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Η Ελλάδα πέρασε από την πτώχευση στην ανάπτυξη»

Δείτε ζωντανά από τη ΔΕΘ -«Εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω».

Η αυλαία σε μία διαφορετική ΔΕΘ σηκώνεται σήμερα, Σαββάτο (6/9) καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει μία συνολική φορολογική μεταρρύθμιση, που αφορά την πραγματική μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τους νέους.

Από το βήμα του Βελλιδείου, ο πρωθυπουργός, παρουσιάζει μέτρα για την τσέπη των πολιτών, για την αναστροφή του κλίματος στην κοινωνία, αλλά και για το πολιτικό πλαίσιο μέχρι το πέρας της θητείας σε έναν κόσμο συγκρούσεων αλλά και ανάδειξης νέων διεκδικητών.

«Η φετινή έκθεση αποκτά ξεχωριστή σημασία. Θα μπορούσε ως δεύτερος σταθμός να αποτελέσει ο πιο δύσκολος, καθώς βαδίζοντας προς τις επόμενες κάλπες κάποιοι θα ανέμεναν να πατήσουμε φρένο, όμως πατάμε γκάζι, ώστε το 2027 να πάμε σε νέα 4ετια με λιγότερα λάθη» ανέφερε από το βήμα ο πρωθυπουργός.

«Θα ανακοινώσω ένα πλαίσιο στήριξης της οικονομίας το οποίο θα είναι πλήρως κοστολογημένο».

Απέναντι σε πιέσεις για μειώσεις έμμεσων φόρων, όπως ΦΠΑ και ΕΦΚ, η κυβέρνηση «απαντά» με μειώσεις σε άμεσους φόρους, ώστε το κέρδος να πάει κατευθείαν στην τσέπη του πολίτη, χωρίς μεσάζοντες που μπορεί να «φάνε» το όποιο κέρδος.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» λίγα λεπτά μετά τις 19:30.

Έξω από το συνεδριακό κέντρο τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους αρκετοί νέοι και νέες.

 

