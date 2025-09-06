ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακή επίδειξη ανδρών της ΕΚΑΜ στην 89η ΔΕΘ

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Η άσκηση έγινε υπό τα βλέμματα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ανδρες της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ), με σύγχρονο εξοπλισμό και επιχειρησιακή ακρίβεια, κάνουν καταρρίχιση από ύψος περίπου δέκα μέτρων, πετούν μία κρότου λάμψης για αντιπερισπασμό και κατευθύνονται σε αυτοκίνητο, όπου άνδρας κρατά όμηρο μία γυναίκα.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα “κομάντος” της ΕΛ.ΑΣ. συλλαμβάνουν τον κακοποιό και απελευθερώνουν την όμηρο, την οποία οδηγούν με ασφάλεια σε υπηρεσιακό βανάκι. Την επιχείρηση παρακολουθεί ελεύθερος σκοπευτής που με το δάκτυλο στην σκανδάλη είναι έτοιμος να επέμβει.

Πρόκειται για άσκηση που πραγματοποιήθηκε μπροστά από το περίπτερο της Αστυνομίας στην 89η ΔΕΘ. Στόχος να παρουσιαστεί ο επαγγελματισμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων σε σοβαρό περιστατικό ομηρίας που θα μπορούσε να προκύψει.
Η άσκηση έγινε υπό τα βλέμματα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ., με τους ειδικά εκπαιδευμένους άνδρες της ΕΚΑΜ να εισπράττουν το θερμό χειροκρότημα όλων όσοι την παρακολούθησαν.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Το πακέτο Μητσοτάκη από την 89η ΔΕΘ:...

0
Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως πυρήνας της πολιτικής είναι πως...

Θεσσαλονίκη: Μεγάλη αύξηση των γυναικών που απασχολούνται...

0
Οι Ελληνίδες που ασχολούνται με την ναυτιλία αγγίζουν το...

ΠΚ team
ΠΚ team
