Πυροσβεστική: Συνελήφθη άνδρας για 11 εμπρησμούς

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο δράστης θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα την Τρίτη.

Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, συνελήφθη σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ημεδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, για έντεκα πυρκαγιές στην αγροτική περιοχή Γενισέας Ξάνθης και συγκεκριμένα: για μία πυρκαγιά στις 02/09/2025, για μία πυρκαγιά στις 04/09/2025 και για εννέα πυρκαγιές στις 05/09/2025.

Ο ανωτέρω κρατείται και θα οδηγηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής αρχής.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Εντυπωσιακή επίδειξη ανδρών της ΕΚΑΜ στην 89η ΔΕΘ
Θεσσαλονίκη: Μεγάλη αύξηση των γυναικών που απασχολούνται στην ναυτιλία κατέγραψε τα τελευταία πέντε χρόνια η Ελλάδα
