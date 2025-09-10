ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με τραμ στον Πειραιά

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Από το τροχαίο υπάρχουν αναφορές για ελαφρά τραυματίες.

Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο να συγκρούεται με συρμό του τραμ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η σύγκρουση έγινε στην οδό Μικράς Ασίας λίγο πριν την έξοδο προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ύψος του σταδίου Καραϊσκάκη.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, υπάρχουν ελαφρά τραυματίες από την σύγκρουση των δύο μέσων μεταφοράς.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Έρχεται η Κοινωνική Αντιπαροχή: Πού θα βρεθούν...

0
Οι 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο νόμο...

Συνταξιοδότηση: Τι αλλάζει για τους 55άρηδες από...

0
Από το 2027 τα όρια συνταξιοδότησης μπορεί να αυξηθούν...

Έρχεται η Κοινωνική Αντιπαροχή: Πού θα βρεθούν...

0
Οι 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο νόμο...

Συνταξιοδότηση: Τι αλλάζει για τους 55άρηδες από...

0
Από το 2027 τα όρια συνταξιοδότησης μπορεί να αυξηθούν...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα
Επόμενο άρθρο
Συνταξιοδότηση: Τι αλλάζει για τους 55άρηδες από το 2027
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Γαλλία: Παρέλυσε από τις διαδηλώσεις – Φωτιές, οδοφράγματα και εκατοντάδες συλλήψεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Μετά την αναμενόμενη πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού ο γαλλικός...

Έρχεται η Κοινωνική Αντιπαροχή: Πού θα βρεθούν τα ακίνητα – Oι δικαιούχοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο νόμο...

Συνταξιοδότηση: Τι αλλάζει για τους 55άρηδες από το 2027

ΠΚ team ΠΚ team -
Από το 2027 τα όρια συνταξιοδότησης μπορεί να αυξηθούν...

«Αναστατώνοντας τα αρχεία: Γυναίκες που χάραξαν την Ευρωπαϊκή ιστορία» στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης

ΠΚ team ΠΚ team -
Η έκθεση αρχείου εγκαινιάζεται την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST