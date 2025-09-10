Σύγκρουση λεωφορείου με τραμ στον Πειραιά

Από το τροχαίο υπάρχουν αναφορές για ελαφρά τραυματίες. Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο να συγκρούεται με συρμό του τραμ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου στον Πειραιά. Σύμφωνα με την Τροχαία, η σύγκρουση έγινε στην οδό Μικράς Ασίας λίγο πριν την έξοδο προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ύψος του σταδίου Καραϊσκάκη. Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, υπάρχουν ελαφρά τραυματίες από την σύγκρουση των δύο μέσων μεταφοράς.